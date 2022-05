Una niña de escasos 11 años de edad se paró frente al alcalde de Colosó (Sucre), Isaías Díaz Barrios, en el centro de Los Montes de María, y entre lágrimas le suplicó el arreglo de vías desde las veredas a la cabecera municipal para poder asistir a clases.



“A nosotros nos toca salir a pie desde nuestras casas hasta acá arriba, usted no sabe lo que nos duele eso, caminar hasta acá, eso no es justo con nosotros, también tenemos derechos”, le dice la pequeña llorando al alcalde, Isaías Díaz.



(Además: En Montes de María el Clan del Golfo buscaría entorpecer el derecho al voto)

Caminan varios kilómetros

Interviene entonces Kelly Mendoza, líder de la vereda de Coroza para contar, que son niños que salen a las cuatro de la madrugada desde las poblaciones ubicadas en las zonas rurales, subir una pendiente y esperar un bus que los lleva hasta Colosó.



Señala, que casi nunca los niños pueden utilizar el servicio del transporte escolar, porque llegan tarde producto del mal estado de los caminos y nuevamente les toca caminar hasta el área urbana, o no asistir al colegio.



“Muchas veces los niños salen sin desayunar, les toca caminar en medio de la lluvia, llegan tarde al colegio y los profesores no los dejan entrar a los salones de clases, eso no es justo”, manifiestan los padres de familia.



(Le puede interesar: Joven asesinada en Cáchira alcanzó a tomar foto de su presunto victimario)



Dice además Kelly Mendoza, que la niña camina varios kilómetros para esperar el bus y que otros niños tienen que caminar una distancia mayor entre el barro y el agua para asistir a su colegio.

Todo falta

"Aquí si llueve fuerte quedamos incomunicados por el pésimo estado la vía y por la falta de luz. Estos pueblos están totalmente abandonados de los gobiernos de turno, aquí nos falta todo”.



“El colegio se encuentra en malas condiciones, la luz es deficiente, quedamos sin el servicio constantemente, no hay un Plan de Alimentación Escolar -PAE-, nadie mira hacia nosotros”, dice la joven líder, vice presidenta de la Junta de Acción Comunal.



Explica, que Coraza es una vereda con 43 casas y aproximadamente 2.000 habitantes, con viviendas donde se ubican dos y hasta tres familias con muchas necesidades.



“Nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden para poder llegar hasta acá arriba y poder estudiar, yo se lo suplico, ayúdenos, míreme a los ojos y prométame que lo va a hacer, prométamelo por favor”, le dice la niña al alcalde de Colosó Isaías Díaz Barrios.



(Le puede interesar: El pan envenenado que mató a 100 personas en Chiquinquirá)



La escena conmovió a quienes observaron la petición de la niña y el alcalde con varios de sus secretarios y un funcionario se la Secretaría de Infraestructura se comprometieron a adelantar los trabajos en las vías.



“Claro, vamos a arreglar la vía y a solucionar el tema del transporte, porque la idea es que ustedes no sufran por esta situación”, aseguró el alcalde.



Manifestó además la niña, que no tienen la forma como comer, ya que en horas del mediodía cuando llueve les toca quedarse en el colegio sin poder regresar a sus casas.



Los líderes de la zona fueron citados al despacho del alcalde para una reunión donde esperar se pueda concretar todo lo relacionado con el arreglo de las vías y otras inversiones para las zonas rurales.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo