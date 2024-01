Nieta habría drogado y robado a su abuela más de $ 90 millones de su caja fuerte

A través de redes sociales, se conoció el caso de una adulta mayor de 74 años que guardaba la suma de 92 millones de pesos en su vivienda, pero al parecer, una de sus nietas le hurtó este dinero.



Así lo aseguran sus familiares, quienes le exigen a la joven que devuelva el dinero.



Laura Agudelo, otra de las nietas de la adulta, contó que su prima Valentina Agudelo en compañía de su esposo Cristian Quintero y de su pequeño hijo, visitaron a su abuela con el propósito de abrir una caja fuerte y robarles el dinero que se encontraba allí.



“Fueron a la casa de mi abuela y de mi tía a realizarle una visita, que ya venían planeando para robar, entretienen a mi abuela, la mandan a la calle mientras el esposo de ella realiza los movimientos en una caja fuerte, rompiéndola y extrayendo 92 millones de pesos. Salen como si nada, drogaron a mi abuela, y minutos después es que mi abuela se dio cuenta que la caja fuerte no estaba como antes y se comunicó con el resto de la familia”, relató la denunciante.

Añadió que pusieron el caso en conocimiento de la policía, “fuimos a la casa de Valentina a ver si tenía el dinero allá, pero no quiso abrir, con la policía se rompieron los vidrios y ella ahí sí sale y dice que no tiene nada, sin embargo, revisamos la casa, pero no encontramos nada”,



Los hechos ocurrieron en una vivienda del condominio Villas de Lusitania, al sur de Armenia, capital del departamento de Quindio.



Por medio de redes sociales, la familia está ofreciendo recompensa por información sobre el paradero de los dos presuntos responsables y advirtieron que, si la joven no regresa el dinero en las próximas horas, interpondrán la denuncia en su contra.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO