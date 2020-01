Juez declaró improcedente tutela contra la Uniquindío

El juzgado tercero penal municipal de garantías de Armenia negó la acción de tutela que había interpuesto días atrás uno de los voceros del movimiento estudiantil, Manuel Jaramillo Giraldo, en contra de la Universidad del Quindío y su representante legal, José Fernando Echeverry, rector de la institución.

El fallo se dio al no determinarse la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad, buen nombre, honra, a la vida y a la protesta.

Según el fallo, “no se verifica la existencia de trasgresión al derecho a la intimidad que alega el accionante, pues según se dio a conocer por parte del rector de la Universidad que el accionante dice que fue candidato al Concejo de Armenia, que no es estudiante activo de la universidad, terminó materias de Ingeniería Civil y no está matriculado, información que no es atinente a la intimidad del acá tutelante ni se trata de información de su exclusiva reserva y considera esta judicatura que hace parte de la vida en sociedad”.



Cabe recordar que durante una rueda de prensa ofrecida por el movimiento estudiantil en días pasados, Jaramillo afirmó que había radicado una denuncia contra el rector por sus declaraciones. “Yo radiqué una acción de tutela, ya que él está atentando contra nuestro buen nombre. En toda la ciudad no se han presentado actos vandálicos. Está satanizando la protesta social”, afirmó el estudiante.



Finalmente, el Juzgado consideró que es improcedente acceder a las pretensiones del tutelante de declarar que el rector de la Universidad del Quindío le vulneró el derecho a la intimidad y buen nombre, a la honra, vida y protesta, “por ende no hay lugar a ordenar al rector de la Universidad del Quindío que proceda a la rectificación de sus palabras, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en esta providencia”.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA