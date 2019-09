Dura decisión hace tambalear megaproyecto minero cerca a Santurbán

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), expuso este martes, en un documento de 24 páginas, el concepto técnico sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales del proyecto minero de la multinacional Minesa, que se pretende efectuar en zona aledaña al páramo de Santurbán.



El documento también le negó a la multinacional minera la concesión de agua para el proyecto que pretende extraer 9 millones de onzas de oro, debido a la posible disminución del flujo de corrientes hídricas como Suratá, San Juan, San Antonio y La Baja.

“Una vez se inicia la operación del proyecto, el flujo de algunas corrientes hídricas presentará disminución, que aunado a la calificación de media vulnerabilidad por abastecimiento hídrico (IVH), deben ser razón suficiente para que la concesión de aguas al proyecto no sea otorgada hasta tanto no se tenga claridad sobre la oferta y demanda”, indica la CDMB en el documento.



Según la autoridad ambiental, la información técnica presentada por Minesa no es suficiente para darle viabilidad a la actividad.



“El Estudio de Impacto Ambiental, EIA, presentado por Minesa, no permite identificar la conectividad hidrogeológica con el páramo en la zona del proyecto minero, en relación con la geología en el sistema de fallas Gongora – Cucutilla que tiene gran influencia en la zona, especialmente en la laguna de Páez y Angostura, de acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano”, dice el documento.

Finalmente, la CDMB acota que, Minesa no aportó información técnica sobre los explosivos que se van a utilizar en el proyecto por lo que, “se crea un escenario de alta incertidumbre sobre cuáles son los contaminantes atmosféricos que se van a generar por la utilización de nitrato de amonio para labores propias de remoción y extracción”, enfatizan en el concepto.



Dicho concepto, fue solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quien es la encargada de otorgar la licencia ambiental del proyecto de Minesa, cuyo trámite está en curso desde enero de este año.



Para Erwing Rodriguez-Salah, del comité de la Defensa del Páramo de Santurbán, este es un concepto favorable en su lucha por la protección del ecosistema, “es el primer paso para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, niegue la licencia a Minesa, como lo hemos venido solicitando. Solo resta que la autoridad sea coherente y niegue en forma definitiva la licencia ambiental al proyecto de Minesa”, dice Rodriguez-Salah.

Por su parte, Minesa recalca que el Estudio de Impacto Ambiental presentado cumple con lo establecido en los términos de referencia y cuenta con la información necesaria para su evaluación.



“Es natural que dentro del proceso puedan surgir inquietudes por parte de las autoridades, que hacen parte de este tipo de trámites y que serán atendidas de acuerdo con las instancias y oportunidades que brinda el proceso mismo”, enfatizaron en un comunicado.





