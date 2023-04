En horas de la noche del miércoles 19 de abril el volcán Nevado del Ruiz registró una extraña luz que sorprendió a los habitantes de esta zona. Cámaras del Servicio Geológico Colombiano registraron el fenómeno.



A su vez, la entidad explicó de qué se trata este fenómeno y por qué las personas no deben sentir temor al observar estos cambios en el volcán.



"Las emisiones de ceniza son comunes en el volcán Nevado del Ruiz, que lleva cerca de 10 años haciendo erupciones menores. A veces emiten luz, debido a la alta temperatura con la que el material particulado y los gases salen del volcán", manifestó la entidad en Twitter.

Cabe resaltar que el nivel de alerta naranja se mantiene en el volcán y que no se puede predecir el una erupción.



"El comportamiento interno de los volcanes es imposible predecir. (...) No se puede adelantar porque así como se puede acelerar un proceso rápido y desencadenar una erupción, también se puede pasmar, frenarse y no hacer más nada. ¿Quién dice si se va a acelerar o se va a quedar quieto? Nadie puede —con ningún instrumento ni ninguna técnica— decirlo", aseguró John Londoño, director de Geoamenazas del SGC, en charla con EL TIEMPO

¿Hay una 'grieta' en el volcán Nevado del Ruiz? Esta es la verdadera razón



Con el nivel de actividad en naranja en el volcán Nevado del Ruiz, circulan en redes sociales videos y fotos sobre su estado. Algunos han captado la columna de ceniza que emerge del cráter y otros se han preguntado por qué se ve una "rasgadura" o "grieta" en su parte superior.



Frente a esto el SGC explicó: "Es una pared correspondiente al límite de un cuerpo de lava cristalizado, un rasgo que este volcán presenta desde hace años y que no tiene relación con su actividad actual".

