Este 11 de abril, varios usuarios en redes filmaron el momento en el que el Volcán Nevado del Ruiz emitía una gran cantidad de ceniza hacia el aire. Momentos después, el Servicio Geológico Colombiano reportó la emisión, la cual habría alcanzado los 3 mil 300 metros de altura y se habría producido a las 5:13 p. m.



A pesar de que la imagen es impactante de ver, la coordinadora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, Gloria Patricia Cortés, afirmó que esta es una condición normal del volcán, que se debe a la sismicidad de fluidos en el interior de este.

“Se hace énfasis en que el fenómeno observado en la tarde de hoy es recurrente en la actividad del volcán, que en muchas ocasiones no es posible observar debido a las condiciones climáticas que comúnmente imperan en la zona”, añadió el Servicio Geológico.



Los habitantes de la zona no han tenido que alarmarse ante el hecho, pero el ente encargado dijo que igual mantendrá la alerta amarilla, ya que no descarta el registro de nuevas señales sísmicas, las cuales se puedan dispersar por el viento del sector.

¿Cuándo fue la última vez que el volcán hizo erupción?

Un terremoto de magnitud 2.9 sacudió al Nevado del Ruiz el 17 de febrero de 2016. Cantidades significativas de gas y vapor de agua se levantaron desde el cráter durante la semana siguiente al hecho.



La alerta que se declaró en ese entonces fue roja para, horas después, bajar su nivel y convertirse en naranja. Cabe resaltar que no hubo ninguna persona afectada tras el hecho.

¿Qué pasaría si el volcán hace erupción?

Algunos dirigentes de Manizales han intentando hacer pedagogía en torno a lo que pasaría con la ciudad y sus habitantes si este volcán explotara en algún momento.



De acuerdo con Jorge Eduardo Rojas, exalcalde de Manizales y la directora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico, las probabilidades de que ocurra una explosión son muy bajas, sin embargo, lo mejor es estar preparado.

Lo que pasaría podría ser devastador y daría inicio con una lluvia de ceniza que, con los vientos, se podría desplazar hasta Bogotá. Luego de eso seguiría la salida de magma, que causaría un cierre inmediato de las calles que están alrededor del nevado.



Desde ahí vendría la peor parte, pues una inundación sería la catástrofe siguiente. Las familias ubicadas en zonas aledañas tendrían que evacuar a penas se oiga el sonido de las alarmas instaladas.

Por último, se registrarían sismos que podrían afectar de manera leve el casco urbano de Manizales.

