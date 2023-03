Los organismos de socorro de Manizales y del Quindío encendieron las alertas por aumento de la actividad del volcán Nevado del Ruiz, que pasó a de amarillo a naranja, desatando la preocupación en todo el país por una posible erupción.



El Servicio Geológico Colombiano mostró el mapa de las zonas que se verían afectadas en caso de que el volcán presente una erupción. Este trazado se realizó con "la interpretación del registro geológico presente en los depósitos del volcán Nevado del Ruiz (VNR) asociados a su actividad reciente durante los últimos 10 mil años", menciona la entidad.



Y entre los municipios que se verían perjudicados están algunos del Quindío, por eso la comunidad se pregunta si los planes vacacionales que tenían programados desde hace meses para esta Semana Santa se podrían ver afectados.



La actividad se localiza unos cuatro kilómetros al suroeste del cráter Arenas del volcán. Foto: Jhon Jairo Bonilla. Archivo EL TIEMPO

De momento, en cuanto al transporte aéreo, desde la Aerocivil confirmaron que los aeropuertos La Nubia, en Manizales; el Matecaña, en Armenia; y El Edén, en Armenia; se mantienen oprando normal, pues el riesgo de erupción no conlleva problemas en la visibilidad de las aeronaves que se desplazan en estas zonas, que son territorios seguros ante la caída de ceniza.}



No obstante, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, informó que evaluará con el director de la Aerocivil cómo será la operación del aeropuerto La Nubia en las próximas horas y si se deberá cancelar la llegada de aviones.



Además, el mandatario señaló que también están analizando si se toman medidas en la movilidad terrestre: "Me comunicaré con el director del Invías para definir acciones sobre el corredor vial Manizales – Bogotá, donde uno de sus tramos bordea completamente zonas aledañas al volcán".



Permite conocer los fenómenos volcánicos y su posibilidad de ocurrencia Foto: servicio geológico colombiano

"Salento, Filandia y Quimbaya se afectarían, pero solo por su acumulación de ceniza volcánica esto en el caso de que cambie la orientación habitual de los vientos, en caso de presentarse es necesario utilizar tapabocas para proteger las vías respiratorias", explicó la directora de Gestión del Riesgo de Desastre del Quindío, Mónica Camacho.



En cuento a los atractivos turísticos del Quindío, uno de los departamentos más visitados durante la Semana Mayor y todas las épocas vacacionales, entre ellos Salento, por eso las autoridades ya han realizado recomendaciones y confirmaron que sí se puede acceder tanto al valle del Cocora como al Parque del Café.



Fumarola del Nevado del Ruiz. Foto: Cortesía: Servicio Geológico Colombiano - Archivo 2022

Desde el Valle de Cocora se inicia un camino veredal o paso de herradura que hace parte de Parque Nacionales Naturales de Colombia y conduce al Nevado del Ruiz. Es usado por excursionistas y montañistas que recorren esta zona para llegar a varios nevados de la cordillera Central.

Según el coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Salento, Juan Pablo Granada, este municipio tiene un área de afectación baja y está relacionada con la caída de ceniza.



"Vamos a sacar unas piezas gráficas con recomendaciones para el manejo de cenizas. Por otro lado, Parques Nacionales está revisando si cierra los caminos que conducen al Ruiz como por ejemplo el de Salento", dijo Granada.



Además, explicó que las fuentes de agua se podrían afectar por la caída de ceniza, una de ellas podría ser el río Quindío que nace en Salento y que suministra agua para varias poblaciones entre ellas la capital del departamento.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO