Por medio de las redes sociales han circulado varias fotografías, videos y audios en los que se muestra una supuesta erupción del volcán Nevado del Ruiz, situación que ha generado pánico en algunas personas.



Cabe resaltar que estas imágenes no corresponden a la actividad actual del volcán pues muchas están desactualizadas y pertenecen a años anteriores, mientras que los videos y audios han sido creados.



Aunque las autoridades decretaron alerta naranja en el volcán, “esto no quiere decir que el volcán vaya a hacer una erupción mañana, en unos meses o en unos días. Eso no es posible saberlo, aunque es cierto que la actividad volcánica es mucha, con pequeñas emisiones de ceniza y erupciones menores”, señaló John Makario Londoño Director Técnico de Geoamenazas del SGC a EL TIEMPO.

Una de las noticias falsas que comenzó a circular en las redes sociales fue dada por el el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, quien compartió una fotografía en la que, supuestamente, el volcán había entrado en erupción.

​"Nuestro Nevado del Ruiz. En plena erupción", describió en las redes sociales. De manera casi inmediata el Servicio Geológico Colombiano respondió: "Desde el SGC aclaramos que la foto que comparte es antigua y que lo que muestra es una emisión de cenizas. De ninguna manera corresponde a una erupción en este momento".



Nuestro Nevado del Ruiz. En plena erupción. pic.twitter.com/BGIL3YyWTc — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) April 1, 2023

Tiktok ha sido fuente de estas noticias falsas Foto: Redes sociales

Otra red social que ha sido utilizada para generar pánico dentro de la población ha sido Tiktok, aquí varios creadores de contenido han aprovechado el formato de video vertical y varias imágenes de internet para crear videos de una supuesta erupción con mensajes alarmantes.



Cabe resaltar que estos videos corresponden a la emisión de ceniza del volcán Nevado del Ruiz del pasado mes de marzo. El SGC indicó que este tipo de fenómenos está considerado dentro del nivel de actividad amarillo en que se encuentra el Volcán Nevado del Ruiz desde 2012.

Por medio de WhatsApp y de distintas redes sociales ha circulado un audio donde se escucha a un hombre indicando de manera desesperada que la alarma del volcán se ha encendido: "La alarma suena muy duro, el duro está creciendo muy rápido, les pedimos a los compañeros que estén pendientes".



Este audio, cuyo origen se desconoce, fue desmentido por el secretario de ambiente y Gestión del Riesgo, quien aclaró que la alarma del volcán se activó "porque están haciendo mantenimientos preventivos que se realizan periódicamente por parte de la secretaría de Ambiente a todo el sistema en el norte y todo el departamento".



Frente a esta información falsa las autoridades han hecho un llamado a las personas para que confirmen estas noticias a través de las páginas oficiales de los organismos de emergencia como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los bomberos locales y las alcaldías.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS