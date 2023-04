El Servicio Geológico Colombiano informó en su más reciente reporte sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz que la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos dentro del volcán aumentó con respecto al 23 de abril y ha estado asociada a varias emisiones pulsátiles de ceniza que fueron confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico.



(Lea también: Volcán Nevado del Ruiz, EN VIVO: columna de ceniza alcanzó 2 kilómetros de alto)

"La altura máxima de la columna de gases y/o ceniza observada fue de 2.200 metros medidos desde la cima del volcán. Además, continúa la desgasificación de dióxido de azufre a la atmósfera y la salida de vapor de agua en el volcán", señalaron desde el SGC.



(Más noticias del volcán Nevado del Ruiz: Servicio Geológico explica cómo sería una posible erupción)

Facebook Twitter Linkedin

Volcán Nevado del Ruiz en la mañana del 25 de abril desde la sede del SGC en Manizales. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Debido a esto, desde la entidad señalaron que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable. "Es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza disminuyan o sean oscilatorios, en el sentido de aumentar unos días y disminuir otros. Sin embargo, esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad", asegurarón.



(Además: ¿Hay una 'grieta' en el volcán Nevado del Ruiz? Esta es la verdadera razón)

Facebook Twitter Linkedin

Volcán Nevado del Ruiz 23 de abril de 2023. Foto: Servicio Geológico de Colombia

Finalmente, el SGC precisó que si bien no siempre es posible detectar anomalías térmicas desde las plataformas de monitoreo satelital, principalmente debido al mal tiempo, esto no quiere decir que estas no continúen presentes en el fondo del cráter.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO