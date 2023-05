En las tierras de Caldas crece mucho más que café, aguacate y plátano. En lo más alto de la cordillera está el volcán Nevado del Ruiz, que se ha robado la atención del país desde hace un mes, pero no es el único que hay en suelo caldense. Entre sus cerros y montañas se esconden por lo menos 20 volcanes más que duermen hace varios miles de años.



(Le recomendamos leer: El nevado del Ruiz no es el único: estos son otros volcanes que amenazan al Eje)

Su identificación y estudio está en manos del Servicio Geológico Colombiano que –a través del Observatorio Vulcanológico de Manizales– lleva varios años estudiando qué los componen, su actividad y, especialmente, buscando prever dónde podría surgir uno nuevo.



(Además: Nevado del Ruiz: sugerencias para cuidar a sus mascotas en caso de erupción)

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica del mar de San Diego, una popular laguna, y al fondo el cono volcánico, ubicados en Samaná, Caldas Foto: Servicio Geológico de Colombia

Estos volcanes están ubicados especialmente en el noreste de Caldas, entre Samaná, Norcasia, Pensilvania y Manzanares. De estos 20, solo se conocían dos: San Diego y El Escondido (descubierto en 2015), ambos en Samaná. Su conjunto es denominado como campo volcánico, de los cuales hay unos ocho más en todo el país.

San Diego, como el Ruiz, generó un interés desde el punto de vista geotérmico; fue así como estudiándolo se encontraron otra serie de estructuras volcánicas como El Escondido FACEBOOK

TWITTER

“San Diego, como el Ruiz, generó un interés desde el punto de vista geotérmico; fue así como –estudiándolo– se encontraron otra serie de estructuras volcánicas como El Escondido. Eso nos indicó que ahí teníamos un tipo de vulcanismo diferente al que hay en la cresta de la cordillera central (donde están el del Tolima, El Machín, etc). Desde ese momento se han identificado alrededor de 20 estructuras volcánicas más que siguen en estudio”, le dijo a EL TIEMPO María Luisa Monsalve, vulcanóloga del Servicio Geológico Colombiano.



Y es que, dice la experta, estos volcanes –literalmente– brotan de la tierra. Hacen una erupción y su cuerpo queda sobre las superficies.



“Estos volcanes los llamamos monogenéticos porque han hecho erupción una vez y con esa se forma el volcán. Supuestamente no tienen una actividad posterior, como sí pasa con los poligenéticos (como el Ruiz). Sin embargo, a veces no resultan ser como se creía y tienen erupciones en un espacio de tiempo muy largo, alrededor de 2.000 y 3.000 años”, explicó la vulcanóloga.



(Más noticias del volcán: Así se encuentran los otros volcanes del país, según el Servicio Geológico)

Facebook Twitter Linkedin

Volcán El Escondido, descubierto en el 2015 por el Servicio Geológico Colombiano. Foto: Servicio Geológico de Colombia

Según la información que se ha recopilado, no es que estos volcanes sean nuevos, sino que se han descubierto en años recientes.



La especialista señaló, además, que el Ruiz tiene una historia eruptiva de un millón de años; mientras la historia de los del noreste de Caldas viene desde hace 3 millones de años.



Sin duda, según el análisis del Observatorio, Caldas tiene unas particularidades geológicas que lo hacen ser tierra de volcanes. Aunque teniendo como delimitación su zona noreste; los descubiertos hasta ahora se ubican entre el campo Guadalupe (Manzaneres) y el San Diego (Samaná).

Facebook Twitter Linkedin

El volcán El Escondido está ubicado dentro del Parque Nacional Natural Selva de Florencia en Samaná, Caldas. Foto: Alcaldía de Samaná

Una de las conclusiones que se han dado es la falla de Palestina, que permitiría que magma del manto de la tierra se fugue hacia la superficie y cree estos volcanes y –por ende– el campo volcánico de la zona.



Aun albergando este magma, estos no significarían un peligro inminente para las comunidades, pues sus niveles de sismicidad han permanecido estables por muchos años.



(Le recomendamos leer: Volcán Nevado del Ruiz: ¿qué significa que el magma ascienda al cráter?)

Las bondades volcánicas

Gonzalo Duque Escobar, investigador y docente de la Universidad Nacional, quien ha hecho parte de múltiples estudios sobre volcanes en esta zona del país, refiere que el reto de las comunidades – en este caso de Caldas- pero de muchas otras que habitan en zonas de Colombia donde hay gran presencia de edificios volcánicos, es ver las bondades que tenerlos trae para los territorios, mucho más allá de calificarlos meramente como un riesgo.

En las ciudades solemos ver los volcanes como amenazas y nunca como lo que son, un huésped con beneficios y riesgos FACEBOOK

TWITTER

“En las ciudades solemos ver los volcanes como amenazas y nunca como lo que son, un huésped con beneficios y riesgos. Si no tuviéramos al Ruiz, tampoco tendríamos paramo ni agua para suplir las necesidades de los dos millones de personas que estamos en el área de influencia. Tampoco habría aguas termales y muchas otras cosas”, señaló el docente.



Menciona, además, que lo que hoy hacen las comunidades de Samaná, por ejemplo, son uno de los caminos que se sugieren para que las sociedades se integren de manera sustentable a estos ecosistemas.



(Lea también: SAE seleccionó bienes para albergar familias que viven cerca del Nevado del Ruiz)

Facebook Twitter Linkedin

Expulsión de ceniza del volcán nevado del Ruiz, un volcán poligenético y el único en su tipo presente en Caldas. Foto: Jhon Jairo Bonilla

“Hoy cuando la gente habla de San Diego se refiere más a su laguna. Su gente ve el potencial ecológico y turístico, valora su escenario. Lo mismo pasa con El Escondido, que está al interior del Parque Nacional Natural Selva de Florencia. Las comunidades se han enfocado en lo positivo y eso ha llevado una nueva mirada a Samaná, una tierra que estuvo muy aislada a raíz de la violencia”, apuntó Duque.

El agua de la laguna a veces cambia de color y eso nos hace cuestionarnos si algo pasa al interior del volcán, sin embargo, no nos asustamos ni pensamos en que nos tenemos que ir FACEBOOK

TWITTER

Normary Cuervo es una guía local del corregimiento de San Diego, allí presta servicios de hospedaje y recorridos turísticos. Dice que se han familiarizado con el volcán y hoy hace parte fundamental de su entorno.



“El agua de la laguna a veces cambia de color y eso nos hace cuestionarnos si algo pasa al interior del volcán, sin embargo, no nos asustamos ni pensamos en que nos tenemos que ir. Del Observatorio de y de las autoridades ambientales vienen y toman muestras y nos van informando, así que -aunque pensamos en él- no vivimos con temor”, manifestó.



Es de anotar que la laguna de San Diego es técnicamente un maar, un cráter volcánico producido por una erupción que se va llenado de agua y que, en este caso, está acompañado de un cono volcánico a escasos metros. Sin embargo, dicen los locales, que la biodiversidad, las aguas termales alrededor de la laguna, así como el potencial de turismo de naturaleza que hay allí han pesado más que la idea de que se convive con un volcán que eventualmente podría hacer erupción.



(Además: Nevado del Ruiz: ceniza volcánica amenaza cosechas de café y papa en el Tolima)

“Sabemos que ha hecho dos erupciones en su historia; las autoridades creen que no hará una tercera, y que -en caso de hacerla- sería de bajas proporciones. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo crecer el turismo, invitando a la gente a que conozca las maravillas que tenemos escondidas entre estas montañas”, agregó Cuervo.



La Laguna de San Diego, el volcán El Escondido y los otros 20 volcanes se ubican a distancias de entre cinco y ocho horas en carro desde Manizales y también se puede llegar a ellos desde Antioquia y Cundinamarca, sin tener que pasar por la capital caldense.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES