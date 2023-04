Más de cuarenta años lleva viviendo Gloria Bedoya en zonas de influencia del Nevado del Ruiz. Allí creció, nacieron sus hijos, vivió en carne propia el desastre que dejó la avalancha de este volcán en 1985 y, con todo y eso, aún sigue allí.



(Lea: Nevado del Ruiz: 40 familias que habitan cerca del volcán serán evacuadas)

Luego de 12 años de ver sus fumarolas constantes volvió a escuchar que el macizo volcánico podría hacer erupción, pero eso no la desespera y ese es el mismo mensaje que comparte entre sus vecinas de la vereda El Arroyo Bajo, en el municipio de Villamaría, en Caldas.



“¿A dónde vamos a ir que no nos encuentren la muerte? Mi familia y yo somos partidarios de esperar que se cumpla la voluntad de Dios, porque eso son cosas de la naturaleza y nunca se sabe qué y cuándo puede pasar”, le dijo Bedoya a EL TIEMPO.



(Lea: Volcán Nevado del Ruiz: se registraron 10.400 eventos sísmicos el domingo)

Facebook Twitter Linkedin

Este es el panorama en el lugar. Foto: SGC

Asegura que no es desentendimiento, sino calma, pues -aunque quisieran- tampoco tendrían a dónde irse hoy. “Calma y paciencia, pensamos, porque no se sabe cuándo va a suceder y qué se gana uno en salir corriendo como un loco. Llevamos años viviendo con él ahí y escuchando lo que dicen, entonces no estamos desprevenidos, pero tampoco precipitados. Si algo llegase a suceder ahí se toman decisiones”, agregó.

Le puede interesar: ¿Por qué hay tanto acoso sexual en los transportes masivos del país?



Hace 38 años, cuando ocurrió la tragedia que sepultó a Armero, ella acababa de tener un hijo, escuchó el intenso ruido que sacudió a la tierra y al cual asegura aún temer, pero considera que si ha de llegarle la muerte, la alcanzará -inclusive- lejos de su casa.



“En ese año eran mis niñas pegadas a mis piernas llorando porque eso sonaba muy duro y miedoso, eso fue muy horrible y claro que le da a uno miedo, pero puede que haya erupción y caiga para otra parte o que uno se mueva y le llegue hasta allá. Hay que esperar”, agregó.



Lorena Ríos es otra de las personas que hace años toma café en la mañana mientras ve de frente al ‘león dormido’. Ella, quien es la presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Badea, en Villamaría, aseguró que están acostumbrados al riesgo.



“Si hay personas que manifiestan tener algo miedo de lo que pueda suceder, pero aquí siguen porque hasta ahora se ve y siente todo normal. Puede ser la costumbre, claro, de tantas veces que dicen cosas y no pasa nada”, señaló Ríos.

Facebook Twitter Linkedin

El Servicio Geológico señaló que en los últimos días se ha registrado un “incremento importante”. Foto: servicio geológico colombiano

Le recomendamos: El macabro plan de la mamá y el falso duque español para engañar a sus víctimas



Mientras pasan las horas y continúan los sismos al interior del volcán, las comunidades tratan de seguir cotidianamente su vida, oyendo reportes de medios de comunicación y algunas recibiendo visitas de las autoridades.



“La gente está alerta, pero calmada, porque la información que nos envían es solo de prevención. La gente está muy pendiente y receptiva a recibir cualquier instrucción y está siendo prudente, no acercándose mucho a la ribera del río, por ejemplo, porque aunque llevamos años aquí, somos conscientes de lo que podría pasar”, mencionó Edgar Ortiz, líder ciudadano de Río Claro.



Por el momento, la Alcaldía de Villamaría, uno de los municipios podría verse más afectado en caso de una eventual catástrofe natural, informó que están adelantando el censo de toda la población y determinó declarar calamidad pública y urgencia manifiesta, de manera que se pueda acceder rápidamente a recursos técnicos, económicos y humanos para atender cualquier contingencia.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

Más noticias de Colombia: