Hace 10 días la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) aceptó la solicitud de Caldas de reducir de 15 a 10 kilómetros la zona de riesgo alto por la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Con la determinación, la mayoría de negocios de la zona aledaña reabrieron y, aunque el balance a hoy es positivo, aún no está en valores normales.



La principal afectación se vive en Villamaría, el municipio que tiene zonas ubicadas a 10 y menos kilómetros del cráter, que es la que continúa con restricción.

Soldados cercal al volcán Nevado del Ruiz. Foto: Fuerzas Militares.

Santiago Díaz, director de la Unidad de Turismo de Villamaría, señaló que los esfuerzos realizados por la región han ido dando resultados, pero no llegan a tener cifras normales.

Ha habido un repunte. Los comerciantes de la vereda Gallinazo nos reportaron que están mucho mejor y, aunque pocos, ya se vuelven a ver turistas en los hoteles termales de la zona del Nevado FACEBOOK

“Ha habido un repunte. Los comerciantes de la vereda Gallinazo nos reportaron que están mucho mejor y, aunque pocos, ya se vuelven a ver turistas en los hoteles termales de la zona del Nevado. No podemos decir que hay normalidad, pero poco a poco la gente ha ido comprendiendo que no hay tanto riesgo como para no venir”, dijo el funcionario.



Díaz señaló que 10 establecimientos reabrieron y solo 2 paradores, más cercanos a la zona de la Laguna Negra, deben seguir cerrados.



“Con el Viceministerio de Turismo se concertó que todos estos que ya abrieron tendrán un modelo de Sistema de Seguridad Turístico, que contiene los lineamientos que el establecimiento ha determinado para prevenir. Indica cómo se preparó el personal, cómo sería la evacuación, entre otras cosas”, explicó.



Y si bien la mayor afectación directa la ha sufrido Villamaría, Manizales también ha sentido la crisis por la falta de visitantes; pues al estar tan cerca de Villamaría y del Parque Nacional Natural Los Nevados, por algunas noches los turistas se quedaban en la ciudad.

Asía se ve el volcán Nevado del Ruiz desde Manizales. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Juan Pablo Alba, director de Cotelco capítulo Caldas, señaló que las cifras preocupan y el sector en esta región central del departamento está sobreviviendo con el turismo local.

La reducción del área de mayor riesgo fue una buena noticia, pero falta un poquito más de impulso, porque la gente no está queriendo venir a la ciudad FACEBOOK

“La reducción del área de mayor riesgo fue una buena noticia, pero falta un poquito más de impulso, porque la gente no está queriendo venir a la ciudad. La información que está circulando está ahuyentando a la gente. Lo máximo que pasaría es la caída de ceniza”, dijo el líder gremial.



Según datos de Cotelco, en Manizales hay una ocupación del 28 por ciento de los hoteles, mientras que en la misma fecha del 2022 estaba sobre el 47 por ciento.



“Pueden bajar el área de riesgo a dos kilómetros, pero si no se cuenta a la gente que no hay peligro la gente no vendrá. El llamado es a informar , informarse y estar pendiente, pero sin temor”, mencionó Alba.



El parque nacional natural Los Nevados seguirá cerrado



Uno de los renglones del turismo que aún no levanta cabeza es el de los guías turísticos, operadores y refugios ubicados en la alta montaña. Esto, principalmente, porque el Parque Nacional Natural Los Nevados (PNNN) y todas sus rutas están cerradas.

El volcán Nevado del Ruiz sigue inestable. Foto: Archivo El Tiempo

Diego Buitrago, propietario del refugio Potosí, indicó que aunque pueden abrir no lo hacen porque no hay turistas, pues el 80 por ciento de sus visitantes van a hacer ascensos a lugares como el Nevado Santa Isabel o la Laguna del Otún, que si bien están fuera del rango de los 10 kilómetros sus senderos turísticos están bajo la potestad de Parques Naturales.

Vamos a presentar una propuesta que esperamos sea contemplada porque ese eslabón de la cadena está con nula operación. Buscamos que sea la próxima semana, pero no está confirmado FACEBOOK

“Hasta que no abran Los Nevados va a ser muy poco el turismo que nos llegue. Lastimosamente de ellos aún no hay respuesta, pero estamos tocando puertas para que se analice y abran al menos en junio, durante la temporada vacacional”, mencionó el empresario.



Al respecto, la Unidad de Turismo de Villamaría, informó que se encuentran adelantando gestiones para lograr una cita con los dirigentes de Parques Naturales para habilitar algunos sectores.



“Ellos conocen el territorio y creen que se podría acceder por partes sin riesgo alto. Vamos a presentar una propuesta que esperamos sea contemplada porque ese eslabón de la cadena está con nula operación. Buscamos que sea la próxima semana, pero no está confirmado”, agregó el jefe de esta cartera.

Vista del volcán Nevado del Ruiz desde Manizales. Foto: Alcaldía de Manizales

El funcionario señaló, igualmente, que actualmente se adelanta una estrategia denominada ‘Adoptemos nuestros guías’.



“Tenemos fincas en otras zonas que tienen ofertas diversas; no es pagarles otro sueldo, pero sí que se unan. Los guías les llevan turistas, nuevas ideas y así ganan las dos partes. 14 empresarios dijeron que sí y 4 que ya tienen a sus guías ahí operando”, concluyó.

