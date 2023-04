El nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en naranja, que significa erupción posible en días o semanas. Ante esta situación, el Gobierno ordenó la evacuación de 40 familias que viven cerca del volcán en el departamento de Caldas.

Sin embargo, otros alcaldes de municipios cercanos al volcán han solicitado ayuda del Gobierno nacional en esta coyuntura. Uno de esos gobernantes es el del municipio de Murillo (Tolima), José Antonio García Rodríguez, quien el pasado fin de semana hizo un vehemente llamado ya que, según él, no tiene recursos para atender esta contingencia.

“Mi llamado es a la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional y a la Unidad de Gestión del Riesgo del Tolima porque el municipio de Murillo no tiene los recursos para soportar esta situación: yo tengo que pagar combustibles, empleados, repuestos para vehículos", dijo el alcalde al periódico El Nuevo Día de Ibagué.



García añadió que el municipio carece de recursos para financiar una posible evacuación.

“Yo tendría que evacuar personas de Murillo y de Villahermosa y no tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos el lugar, pero necesitamos alimentos, frazadas, carpas, apoyo económico para poder contratar personas que hagan controles. Es muy difícil tener unas personas las 24 horas del día con este clima tan frío y estas lluvias. Es muy importante que no me dejen solo en esta contingencia”, resaltó.

#NevadodelRuiz El alcalde de Murillo, José Antonio García Rodríguez, pidió que no lo dejen solo frente a la emergencia que vive el municipio y ante una posible erupción del Nevado del Ruiz. 👇 pic.twitter.com/vkjneTsCog — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) April 2, 2023

Cabe señalar que en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), en la tarde de este lunes 3 de abril se realizará un comité extraordinario de la Unidad nacional de gestión del riesgo (Ungrd), que será presidido por el director (e) de la entidad, Luis Fernando Velasco, para analizar la situación de alerta por el comportamiento del volcán Nevado del Ruiz.

