No hay duda. A 6, el joven magdalensense cuya historia fue conocida a nivel nacional por tener el nombre más corto y sin una sola letra, le llegó la fama en un 2x3.



A raíz de las noticias que salieron por televisión, radio y prensa, no solo consiguió una beca de estudios profesionales en la Universidad Autónoma del Caribe, sino que su vida cambió considerablemente para bien.



Tuvo que dejar su tierra de origen en Santa Ana, Magdalena, para mudarse solo a Barranquilla y poder cursar su carrera en el programa de producción audiovisual. Sus padres Rafael Medina y Emilse Martínez y hermana Meridiana, entre tanto, se trasladaron a Santa Marta para iniciar de nuevo con más comodidades.



Pero las buenas noticias no han parado para 6 y su familia. Hace unas semanas, en su celular recibió una llamada en la que le plantearon una propuesta económica que le dispararía mucho más su reconocimiento y prestigio, ya no solo por su nombre sino también por su personalidad.



La plataforma Netflix se interesó en involucrar a 6 Martínez a una estrategia de promoción de la tercera temporada de la serie The Umbrella Academy.



El joven santanero ni siquiera dudó en aceptar la propuesta por la oportunidad que le significaba a él y su familia. De inmediato junto a su padre alistó maletas y se dirigió a Bogotá para ponerse a disposición de la compañía interesada en su imagen.



Luego de intensas horas de grabación que permitieron ver la faceta actoral de 6, y tras un trabajo posterior de edición, este martes se publicó en redes sociales el resultado de su trabajo.



Un comercial promocional de dos minutos y medios, donde ‘media docena’ como le dicen cariñosamente es el protagonista.

6 con superpoderes

El filme muestra a 6 como un joven colombiano con superpoderes, que podría participar en The Umbrella Academy, una serie que plantea a varios adolescentes con distintas características sobrenaturales que también se hacen llamar con números.



A diferencia de los participantes reales de la producción de Netflix, el santanero dice que sus poderes son más tradicionales, pero aún así logra ayudar y solucionar los problemas de los demás.



Destaca en su relato que suele rescatar sombrillas olvidadas, prepara con facilidad un buen caldo de pescado que resucitan a cualquiera y es el más rápido cediendo sillas en el autobús a quien lo necesita.



En la promoción también participa en varios momentos su padre, Rafael Martinez, quien asegura que es seguidor de su hijo y que para contar su historia y todo lo que hace por la gente se requieren por lo menos tres temporadas de una serie de Netflix.



El comercial donde también aparece Harvin el joven, que se hizo famoso por decir que jamás volvería al pasado, ha sido un éxito y se viralizó muy rápido en la red social Facebook.



Todos los comentarios elogian a 6 por dejar de ser un adolescente introvertido de un pequeño municipio al sur del departamento de Magdalena para convertirse en un personaje nacional dispuesto enfrentar cualquier reto y aprovechar las posibilidades que le presente el destino para mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos.



Algunos incluso recomendaron a Netflix le dedicara un documental sobre el boom nacional que ocasionó su nombre que provino del imaginario de su papá, quien hoy celebra con él cada uno de sus logros.

