El 'Doctor Mata', el único asesino en serie económico de Colombia

“El ‘Doctor Mata’ era la genialidad, la apariencia y el verbo, que se creía por encima de la ley”, señala Nubia Barreto, y agrega que “era un falso abogado tan seductor que hasta las mujeres le mandaban flores”.



Ya en Bogotá, Nepomuceno Matallana se presentaba ante sus clientes como egresado de la Universidad Republicana y aseguraba ser un “abogado titulado e inscrito”.



Su método era casi siempre el mismo. Localizaba a un personaje acaudalado, le hacía un análisis financiero y evaluaba las potencialidades económicas del negocio. Posteriormente, lo hacía alejarse de su familia, le tendía una emboscada y posteriormente los asesinaba.



“Les decía que tenían que perderse porque los iba a capturar, que mejor le dieran un poder para manejar todas sus propiedades y que él se haría responsable de todo. Pero no se iban del país, los mataba, los tiraba a un barranco y se adueñaba de su patrimonio”, revela el antropólogo y periodista Esteban Cruz, experto en el caso del 'Doctor Mata'.



Sin embargo, para el psicólogo forense, Edwin Olaya, el homicidio no era el delito que movía a Matallana: “él ya venía con una carrera delictiva de varios años, el asesinato era solo el medio que usaba para apoderarse más fácilmente de los bienes de sus víctimas”, y advierte que su motivación también consistía “en dominar y controlar a sus clientes”.



Después de ultimar a sus víctimas, Matallana no cortaba la relación con las familias. Durante varios meses, les hacía llegar largas cartas presuntamente enviadas por los ya difuntos desde diferentes partes del mundo y luego desaparecía sin dejar rastro alguno.



“Cuando se acababa el dinero se alejaba de las familias y les decía que su defendido no le había vuelto a escribir o que simplemente decidió comenzar una nueva vida con otra persona”, advierte Barreto.



En 1948, la prensa colombiana elevó a treinta el número de asesinatos cometidos por Matallana a lo largo de una década, sin embargo, el falso abogado fue condenado solo por el homicidio del comerciante Alfredo Forero Vanegas.