Omilfer Peña Muñoz, pastor de una iglesia cristiana en Neiva, Huila, fue condenado a cerca de 17 años de prisión al ser responsable de los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años.



El sujeto abusó por más de tres años de su hija, quien reveló la situación a sus familiares cuando empezó a tener comportamientos extraños.

Denuncia por abuso

Siempre que terminaba de abusarme oraba a Dios para pedir perdón FACEBOOK

La familia de la menor, según reseñó el medio local ‘La Nación’, denunció al sujeto por hechos que se habrían presentado entre 2011 y 2014. Durante ese periodo de tiempo habría abusado de la pequeña, oriunda de Caquetá, hasta que cumplió 14 años.



(Siga leyendo: Caso Epstein: las revelaciones de una mujer que escapó de sus garras).



El pastor invitó a su hija a pasar una temporada de vacaciones en su casa del barrio La Rioja, Neiva.



El relato de la menor indica que se encontró con Muñoz en la cocina y este “empezó a hablarle de los novios, a decirle que la iba a besar, (…) pero que su ‘cosita’ no la podía tocar nadie más, solo él. La empezó a tocar y la llevó a la cama”, se lee en la denuncia, conocida por el medio citado.

“Siempre que terminaba de abusarme oraba a Dios para pedir perdón”, dijo la menor a las autoridades.



Los abusos y el acceso carnal violento se extendieron por el tiempo mencionado cuando la familia iba de vacaciones a Neiva, donde el pastor residía con su esposa para aquel momento y dos hijos.



Sin embargo, la niña comenzó a tener comportamientos extraños que alertaron a su abuela. Así le reveló los vejámenes que había sufrido a manos de Muñoz.



La denuncia se interpuso en 2016 y cinco años después se conoció la pena.



(Puede leer: 'Atentó contra mi vida': joven denuncia grave caso de abuso y maltrato).

Sentencia a 203 meses de prisión

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva emitió sentencia condenatoria el pasado nueve de diciembre.



El falló le impone una pena privativa de la libertad por 203 meses (cerca de 17 años) al ser “autor de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo”, dice el documento judicial.



Además, lo inhabilita para el ejercicio de derechos y funciones públicas. También se aclara que no será “merecedor de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni de la prisión domiciliaria”.

La sentencia lo priva de la libertar por 17 años al ser responsable de los delitos. Foto: iStock

(Puede leer: Ejecutan a hombre por matar a su esposa y violar a su hija).



Se ordenó que Muñoz sea capturado para cumplir con la sanción.



Según se conoce, la decisión fue apelada por el abogado del pastor ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.

‘Condena muy mínima’

La mamá de la niña abusada, que ahora es mayor de edad, calificó el fallo como una “condena muy mínima”.



“Es que es su propia sangre, cometió incesto, fue una situación tan terrible. A mí parecer muy poquitos años”, comentó Yeimi Diaz, en charla con el medio local ‘La Gaceta’.



Diaz aseguró que no tiene conocimiento de dónde está el pastor, pues, al parecer, ya no se encontraba en Neiva. Por tanto, no sabe si las autoridades ya lograron capturarlo.



(Además: Esta seña difundida en internet salvó a otra mujer de su esposo abusador).



“Lo único que uno le pide al Tribunal de Justicia es que realmente se haga justicia, porque, así como le hicieron a mi hija, puede haber muchos niños más”, mencionó la madre.



La joven está en tratamiento con psiquiatra debido a los hechos de los que fue víctima.

