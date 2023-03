Un terrible accidente dejó a la joven Laura Parra luchando por su vida en un hospital de Huila. La estudiante universitaria se cayó de un bus, cuando este arrancó sin haber cerrado la puerta.

La emergencia se produjo en horas de la tarde del pasado 24 de marzo. Según un video de una cámara de seguridad, un bus municipal esperaba el cambio del semáforo para girar a la izquierda. Tan pronto lo hizo, la joven se cayó del vehículo.

D inmediato, varios transeúntes se acercaron para prestarle primeros auxilios, pues yacía en la mitad de una concurrida vía de Neiva. Al parecer, el conductor no se fijó del accidente, ya que siguió su camino.

"No escribo esto con el fin de obtener un beneficio económico, aunque es una situación completamente compleja, lo que busco es que esta noticia se comparta, que no se quede en el anonimato, que se esclarezcan los hechos, y que lo que le pasó a mi hermanita no quede impune", expresó su hermano Javier Parra, por medio de redes sociales.

En las últimas horas había sido diagnosticada con muerte cerebral, así que no había esperanzas de que continuara con vida. Este 29 de marzo se confirmó su fallecimiento.

¿Qué se sabe del conductor?

A partir de las primeras informaciones, el caso está en manos de la Fiscalía. Se indaga si el conductor del bus "no hubiese tenido cuidado", según dijo Luisa Fernanda Robles, secretaria de Movilidad de Neiva, para el medio local Diario de Huila.

El video del hecho es una de las piezas claves, pues se observa cómo personas se subieron al bus en un espacio no autorizado.

Testigos le dijeron a los investigadores que, al parecer, el conductor de la ambulancia que llegó al lugar para atender el accidente le habría sugerido al busetero mover el vehículo para evitar una inmovilización.

Por lo pronto, la empresa Autobuses no se ha referido a la muerte de la joven estudiante de Psicología.

