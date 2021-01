Las batallas que libra Neiva contra el desempleo y el covid-19

En medio de la pandemia del covid-19 que sacude al departamento del Huila, la ciudad de Neiva ha sido duramente golpeada por esa enfermedad que hasta el momento ha dejado cerca de 31.000 contagios y 850 personas fallecidas, pero en medio de ese fenómeno sobresale la dura batalla de las autoridades para atacar el problema del desempleo generado por la crisis en salud.



En junio del año pasado las cosas fueron difíciles porque la ciudad llegó al 40 por ciento en desocupación lo que representó una pérdida de 43.000 empleos y ese mal momento se sintió debido al confinamiento que desató una aguda crisis económica por el cierre de establecimientos comerciales para frenar la propagación del covid-19.



Gorky Múñoz Calderón, alcalde de Neiva, reconoce que el 2020 fue un año difícil pero recalcó que gracias a las estrategias de dinamización económica las cifras de desocupación descendieron en el pasado mes de diciembre.



“Logramos reducir en un 21 por ciento el desempleo en los últimos meses pues pasamos de un 40.3 al 19 por ciento”, afirmó el mandatario y agregó que ese notorio descenso representa la recuperación de unos 34.000 puestos de trabajo y una reducción del 76.3 por ciento de los empleos perdidos durante la época más fuerte de la pandemia que llegó con los cierres de establecimientos.



La ciudad realiza controles diarios para frenar la propagación del virus. Foto: Cortesía Alcaldía de Neiva

En la recuperación de los puestos de trabajo jugaron papel importante medidas como la reapertura gradual y responsable de la economía, apoyo para la reactivación a través de acompañamiento, asesoría y créditos con tasa compensada, así como la aplicación de planes piloto con protocolos de bioseguridad.



En medio de las dificultades, toda vez que la ciudad tiene hoy el 90 por ciento de ocupación en camas de Unidades de Cuidados Intensivos, el Alcalde considera que desempleo y pandemia están directamente relacionados ya que, “si el virus se desborda y suben los contagios, nuestro deber es aplicar medidas que infortunadamente terminan por castigar la economía y los empleos”.



“La indisciplina social juega en contra de la ciudad y se convierte en el peor enemigo de la salud y el empleo”, dijo Múñoz Calderón y agregó que, para frenar los contagios, el trabajo de las autoridades se ha centrado en controlar la indisciplina social con medidas que muchas veces no son las más populares.



Durante la pandemia en Neiva se han aplicado 45.000 comparendos por incumplimiento al toque de queda, pico y cédula, aglomeraciones y violación de medidas de bioseguridad.



Por todo esto considera que, para mantener o seguir reduciendo el desempleo, es importante el buen comportamiento de los ciudadanos “y ser conscientes que solo de nosotros depende nuestra salud y la estabilidad económica”.



Finalmente invitó a la reflexión ya que los muertos y nuevos contagios “son amigos, familiares, vecinos, conocidos, y si esa no es una razón suficiente para cuidarnos y entender que lo que está en juego es nuestra vida, ¿entonces qué lo es?”.



HUILA