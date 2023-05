El puente festivo sorprendió al departamento del Huila con el sorpresivo hallazgo de dos personas fallecidas al interior de un motel ubicado en la vía que une a Neiva con el municipio de Palermo.

Las autoridades informaron que el domingo 21 de mayo empleados del motel hallaron en una habitación a la pareja que había ingresado en la noche del sábado por lo que de inmediato avisaron a la Policía para establecer las causas del extraño caso.



En medio de la investigación se pudo establecer que se trata de George Alejandro Gómez Rojas, 32 años, y Leidy Castro Ospina, 25, pero hasta el momento no se conocen las causas ni pormenores del caso que es investigado por la Sijín de la Policía.

Trabajadores del motel notaron que los huéspedes no solicitaron nada, ni hicieron pedido alguno, por lo que ingresaron a la habitación, pero encontraron sin vida a la mujer y al hombre FACEBOOK

TWITTER

“Trabajadores del motel notaron que los huéspedes no solicitaron nada, ni hicieron pedido alguno, por lo que ingresaron a la habitación, pero encontraron sin vida a la mujer y al hombre”, señalaron las autoridades.



De acuerdo con las informaciones los cuerpos estaban sobre la cama y no presentaban signos de violencia, pero una hipótesis es que habrían sufrido una posible intoxicación con una sustancia no establecida por lo que los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Neiva.



También se conoció que Leydi Castro tenía pijama, mientras que George Alejandro Gómez fue hallado desnudo. Los cuerpos estaban cerca el uno del otro.



Las autoridades señalaron que la pareja sería oriunda de Bogotá y lo que se conoce de manera preliminar es que habían sido vistos recorriendo en moto el desierto de la Tatacoa, en el municipio de Villavieja.



En últimas será el dictamen de Medicina Legal el que defina y aclare las circunstancias en las que se dieron estos hechos.

FABIO ARENAS

ParA EL TIEMPO

NEIVA