Nativos de Playa Blanca retan al alcalde de Cartagena con reapertura

Un largo fin de semana de tensiones se vivirá a partir de hoy en el balneario de Playa Blanca, en zona insular de Cartagena.

​

Los comerciantes de la zona han amenazado con abrir este fin de semana contra la orden de cierre dada por el alcalde.



Una reunión entre el Distrito y los comerciantes fue cancelada luego de conocerse que hostales, restaurantes y bares han venido operando y recibiendo turistas de manera ilegal, pese a que el alcalde de la ciudad, William Dau, prohibió la apertura de este balneario.



Distrito amenaza con multas a operadores turísticos y autoridades cerrarán todos los ingresos (por tierra y mar) a la playa.

El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera, recordó que en días pasados la administración recibió los protocolos de bioseguridad que presentaron los distintos consejos comunitarios de Playa Blanca, para su estudio y aprobación.



“La decisión, por vía de hecho, tomada por los nativos de Playa Blanca nos llevó a suspender la reunión prevista para el viernes al considerar que este Gobierno ha tenido la característica de lograr, a través del diálogo, las distintas soluciones a las problemáticas que aquejan a las comunidades. Este era el propósito de la reunión, buscar soluciones al posible inicio de la apertura de Playa Blanca”, expresó Múnera Cavadía.



El fin de semana anterior una docena de carros repletos de turistas atravesó el puente sobre el Canal del Dique y llegó hasta el balneario contra las órdenes del Distrito.



Mientras tanto, por redes sociales circulan videos donde se ve a comerciantes y raizales llevar a cabo tomas de temperatura y lavado de manos a personal que ingresa a la playa. También se ve cómo los bañistas no tuvieron ningún problema en llegar hasta las playas y consumir alimentos y bebidas en comercios.

David Múnera recordó que todas las aperturas de playa ordenadas por el alcalde William Dau Chamat se hacen teniendo en cuenta estudios técnicos y que se reúnan las condiciones necesarias para brindar seguridad y preservar la vida de todos los usuarios de las distintas playas de la ciudad.



El funcionario fue enfático en señalar que no ha sido autorizada la apertura de la zona turística de Playa Blanca, y que no cuenta con el permiso que otorga la Administración del alcalde William Dau para su reactivación, por lo tanto, no pueden ingresar turistas, como insisten los comerciantes de la zona.

Un dispositivo especial de la Policía llegará hasta Playa Blanca para evitar la entrada de turistas por la pandemia Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“Invitamos a los cartageneros y turistas que no vayan a Playa Blanca, dado que no cuenta con los protocolos de bioseguridad y no cumple con las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud”, expresó el funcionario.



Mientras tanto, los comerciantes del balneario han dicho que tiene listas de precios y medidas de bioseguridad para los visitantes.



"A los operadores turísticos les manifiesto que está totalmente prohibido trasladar turistas hacia esa zona de Cartagena. Las empresas y personas que promuevan el uso de Playa Blanca e incumplan esta medida se le impondrán sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que van desde comparendos hasta el inicio de violaciones de medidas sanitarias”, setenció Múnera, que además indicó que si es necesario que la fuerza pública se tome la playa lo harán, y hay un plan operativo de control de las autoridades para evitar el ingreso de turistas a esa zona de la ciudad.

Pero las prohibiciones para abrir este balneario no son solamente por la pandemia.



En esta playa hay invasiones de terrenos de bajamar por parte de hostales, bares y restaurantes a lo largo de 4 kilómetros.



Además de que invaden la playa, todos operan en la ilegalidad en una zona que pertenece a Parques Nacionales Naturales y es área protegida.



El desorden, la informalidad y la falta de autoridad que hoy reina en Playa Blanca hacen inviable ejecutar allí un piloto con turistas en medio de la pandemia, pues se requieren amplias franjas de espacio para la venta de bebidas y alimentos, otra para el descanso, una más para deportes de arena y finalmente el espacio para bañistas.Hoy toda la playa está invadida por kioskos, mesas y sillas.

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas