El testigo clave en crimen de universitaria asesinada hace dos años

Nataly Salas Ruiz contaba con 19 años, era estudiante de primer semestre de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Córdoba, residía en el barrio Villa Cielo de Montería y, además, pertenecía a una iglesia evangélica.

La joven desapareció el 3 de diciembre del 2016 y fue hallada muerta cuatro días después.



Por el hecho hay tres personas capturadas, dos de las cuales, Enio Peñata Herrera y Ángel Sánchez Tordecilla, fueron aprehendidas gracias al testimonio de una persona con limitaciones de habla y escucha, quien, con la ayuda de un intérprete de señas, entregó detalles a los investigadores de la Policía de lo que había visto en la laguna de oxidación, cuando Nataly fue accedida sexualmente y luego asesinada.



Una tercera persona es el líder espiritual de la iglesia a la que la joven y su familia asistían, identificado como Carlos Andrés Quejada, a quien un juez de garantías de Montería dictó medida de aseguramiento.



El testigo estrella del caso es protegido de las autoridades, aunque su testimonio, debido a sus limitaciones de habla y escucha, se vuelven en ocasiones confusas, lo que lleva a los investigadores a abrir líneas de verificación en otras posibles fuentes alternas.



El caso despertó la solidaridad de los monterianos, quienes, días después del crimen, salieron a las calles de la capital cordobesa a marchar en rechazo y pidiendo justicia.



De hecho, el clamor llegó al Concejo de Montería. #NatalySalas es el nombre de una política pública municipal de autoría del concejal José Francisco Navarro y aplicada por la administración local para enfrentar el feminicidio.



Desde el 2017 se institucionalizó en Montería el 3 de diciembre como día contra el feminicidio, y estableció lineamientos de educación que impulse el respeto por la mujer y ayude a formar las nuevas generaciones para acabar con estas acciones violentas que estadísticamente están en crecimiento.



"El feminicidio no puede considerarse como un hecho aislado, fortuito, excepcional o un acto pasional, por tanto debe dársele la importancia que requiere", explicó Navarro Marrugo.



Dicho acuerdo municipal también fue destacado por el gobierno nacional que a través de la Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer, destacó y apoyó dicha iniciativa.



Las dos concejalas de Montería, Liliana Yunez Luqueta y Ceyla Ramos Romano, se sumaron, desde sus inicios, al acuerdo municipal que pretende fortalecer la educación y prevención para luchar contra el feminicidio.



Ceyla Ramos, por su parte, dijo que se siente honrada de que sea un hombre en el Concejo el que haya ideado esta iniciativa que, además de recibir el respaldo pleno de la corporación, fue reforzada con nuevos lineamientos para que no quede en letra muerta.



Ambas dirigentes políticas consideraron que la importancia de esta política púbica radica en convertir el lamentable y repudiable crimen de Nataly Salas, en un símbolo de decir no más mujeres violentadas y asesinadas.

GUDILFREDO AVENDAÑO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MONTERÍA