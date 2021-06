Polémica por masiva fiesta de Natalia París en Armenia

En redes sociales se ha generado controversia por una fiesta que protagonizó la modelo y dj Natalia París durante su estadía en el Quindío.



La rumba que se realizó el sábado pasado en el hotel Mocawa Resort y donde se celebró el aniversario de este hotel, contó con una masiva asistencia de personas que no contaban con tapabocas ni distanciamiento social.

París publicó videos en su perfil de Instagram donde se observa la aglomeración de personas en uno de los auditorios del hotel.



Varias personas criticaron la falta de protocolos de bioseguridad. ‘’No tengo nada en contra de Natalia París y mucho menos de la electrónica, pero el país está pasando por una situación muy difícil con el covid y en las fiestas que ella organiza nadie utiliza tapabocas’’, dijo una usuaria de la red social.



(Le puede interesar: Falso médico especialista atendía pacientes críticos en Magdalena)



Otra persona manifestó que ‘’simplemente es una irresponsabilidad de ella ser partícipe de una fiesta donde claramente no hay ningún protocolo de bioseguridad. Porque la Policía no hace nada al respecto de algo tan visible’’.



La secretaria de Gobierno de Armenia, Gloria García, señaló que, aunque los productores del evento solicitaron el permiso para realizar la fiesta en Cenexpo, a las afueras de la ciudad, la Alcaldía negó las autorizaciones.



‘’Aquí se violaron absolutamente todas las normas. Ellos solicitaron el permiso y se les negó porque obviamente 250 personas no era posible’’, le dijo García a este medio.



No obstante, los organizadores del evento solicitaron permiso en la Alcaldía Municipal de La Tebaida para realizar la fiesta en el hotel Mocawa Resort.

El secretario de Gobierno de La Tebaida, Jhonatan Gualdrón, informó que ‘’solicitamos todos los documentos, entre ellos los protocolos de bioseguridad, del cual se debe encargar el hotel y los productores. Tuvimos en cuenta el decreto nacional de reactivación económica para municipios donde la ocupación de UCI no supere el 85 por ciento. Nosotros autorizamos, pero haciéndoles las recomendaciones de bioseguridad, la capacidad del hotel daba para la asistencia, que creo que no superó las 200 personas’’.



El funcionario agregó que ‘’el control del protocolo está a cargo del hotel y del realizador del evento, la responsabilidad no es solamente de orden municipal o policial sino también del propietario y obviamente de los asistentes. La responsabilidad es de cada uno, es el autocuidado’’.



EL TIEMPO intentó comunicarse con los propietarios del hotel, pero no fue posible establecer contacto con ellos.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA

Más noticias de Colombia

Joven músico murió por bala perdida mientras trabajaba como mariachi

A Cali llegó la CIDH para analizar asesinatos y violaciones de DD. HH.