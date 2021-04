Estas fueron las sanciones por fiesta con Natalia París en Cartagena

Luego de que se conocieran denuncias ciudadanas de rumbas electrónicas sin medidas de bioseguridad en el norte de Cartagena, la Alcaldía de la ciudad, a través de la Secretaría del Interior, reportó las sanciones que fueron impuestas.

Según el secretario del Interior, David Múnera, la única eventualidad se presentó en la fiesta donde participó Natalia París y en la que terminó interviniendo la Policía como autoridad competente.



“El único lunar que tenemos fue el que sucedió con la presentación de Natalia París e intervenimos de una vez en ese sentido. Vamos a seguir estando muy pendientes de que eso no vuelva a ocurrir”, manifestó el funcionario.



Esta celebración se llevó a cabo en la playa Los Morros, del sector La Boquilla. Allí asistieron masivamente unos jóvenes que, durante la fiesta, no conservaron el distanciamiento social y no usaron tapabocas.



Se conoció que era una rumba privada y que fue organizada por Even Master. Además de Natalia París como DJ, también estuvo como invitado el DJ español Pablo Fierro.

#Cartagena | Con este video, algunos ciudadanos denuncian fiestas sin control durante Semana Santa en Cartagena. pic.twitter.com/OFhwLvLeIp — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) April 2, 2021

El secretario del Interior añadió que se reunió con el comandante de la Policía de la ciudad, con el fin de solicitar que se impidan estos eventos. Este último no contaba con permiso y “raya” con todos los principios de convivencia ciudadana.



“Conseguimos que ese sitio se cerrara, esperamos este sábado y el domingo suceda lo mismo, y es la solicitud que le estamos haciendo a la Policía. Vamos a continuar con todos estos operativos, vamos a hacer mucho control”, dijo Múnera.



Agregó que estos controles se están realizando en todas las playas de Cartagena, así como en los bares y en los restaurantes.



Hay que recordar que en Cartagena no rigen medidas como toque de queda o pico y cédula durante esta Semana Santa, ante los bajos niveles del covid-19 en la ciudad. Hasta el Jueves Santo, la ocupación de UCI estaba en 64 por ciento.

De hecho, esa disponibilidad de camas UCI ha permitido que Bolívar reciba pacientes provenientes de Santa Marta y del Atlántico. Este Viernes Santo se reportaron 163 nuevos casos y una muerte por coronavirus.



“Cartagena ha tratado de mantener los niveles en materia de contagios. Todos tenemos que contribuir. Es la única manera de evitar que Cartagena pueda sufrir las consecuencias que hoy estamos viviendo con las ciudades hermanas como Barranquilla y Santa Marta”, concluyó.

CARTAGENA

