Cuando Claribel Moreno se enteró del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios Hidalgo sintió que un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La edad y el aspecto físico de la joven, así como el drama de su familia por las circunstancias que rodearon su trágica muerte, removieron su propia historia; una historia de dolor, tristeza, angustia y cualquier otro calificativo que quepa para describir lo que carga en el corazón una madre que no sabe de su hija desde hace más de año y medio.

Una historia sin un final, o con un final que Claribel desea con todo su ser: que su hija aparezca con vida.

La última vez que esta mujer nacida en Jamundí (Valle del Cauca) habló con Natalia Buitrago Moreno, la tercera de sus cuatro hijos –dos hombres y dos mujeres-, fue el 18 de agosto del 2021. Ese día, desde Dosquebradas (Risaralda), donde vivía desde hacía unos siete meses, Natalia le avisó a su mamá que estaba en Cartagena, de paseo, con unas amigas.



Claribel sabía que su hija no viajó a la ‘ciudad amurallada’ con amigas, sino con el hombre con el que mantenía una relación sentimental desde hacía cinco años. No era la primera vez que Natalia le mentía a su mamá cuando estaba con su novio para evitar discusiones. Este, un hombre 18 años mayor que ella, no era muy querido en la familia de Natalia por los diferentes problemas que habían tenido. De hecho, el hombre ha ido pocas veces a la casa de su suegra en Jamundí.

Natalia es modelo. Foto: Instagram Natalia Buitrago.

“Usted sabe que una mujer o un hombre cuando están enamorados le hacen caso es al corazón”, dice Claribel.



Natalia, quien hoy ya tiene 23 años, también nació en Jamundí. Desde temprana edad

–según su madre- quiso ser actriz o modelo. Aprendió de maquillaje, de estética corporal y de ventas. En Dosquebradas montó un centro de estética.

Búsqueda infructuosa y decepcionante



Ante la falta de noticias de Natalia y de la imposibilidad de hablar con el novio de ella, ya que no contestaba el móvil que tenía de él, Claribel viajó a Cartagena a buscar a su hija. Durante diez días la buscó de calle en calle, de playa en playa, pero no la encontró. Relató que con una fotografía de gran tamaño de Natalia fue a la Policía, a la Fiscalía, a los organismos de socorro, pero en ninguna de estas entidades le dieron información de su hija.



Claribel también viajó a Dosquebradas para buscar a su hija. Las amigas de Natalia allí y en Pereira le dijeron que no sabían de ella o que solo sabían que iba a viajar a Cartagena.



Intentó ingresar a la casa donde Natalia vivía en Dosquebradas porque quería obtener una pista, cualquier cosa, que le ayudara a dar con su paradero. Sin embargo, no le dieron permiso.



Claribel ha contado con la ayuda de los medios de comunicación en su incansable búsqueda, pero también se ha vuelto experta en las redes sociales con ese fin. Con la ayuda de unas personas, pudo recuperar la cuenta de Instagram de su hija; y en ese perfil sube vídeos que han sacado acerca de la desaparición de su hija. También creó su propia cuenta de Instagram, con el mismo fin.

"Las autoridades no me han ayudado mucho. Si en este caso hubiera un extranjero involucrado (como en el caso de Valentina), me ayudarían más", manifestó decepcionada Claribel.

A pesar de que tuvieron una relación de cinco años, ¿por qué no vino a buscarnos, a hablar de qué pasó? FACEBOOK

TWITTER

Claribel cuenta que siguió buscando al novio de Natalia y después de mucho tiempo consiguió un número de un celular en el que este contestó, pero la conversación fue tensa.



Según Claribel, la pareja de su hija le dijo que ella se estaba prostituyendo, negó que vivera con ella y afirmó que antes del viaje a Cartagena se había acabado la relación que tenía con ella.



“A pesar de que tuvieron una relación de cinco años, ¿por qué no vino a buscarnos, a hablar de qué pasó?; ¿por qué no envió una persona cercana a él a colaborarnos en la búsqueda? Siempre ha sido indiferente, igual que la familia de él”, reveló Claribel.



Con respecto a la afirmación de que Natalia se estaba prostituyendo, Claribel aclaró que, dos meses antes de desaparecer, Natalia abrió una cuenta en ‘Only Fans’. “Ella es muy linda y usted sabe cómo es la juventud. Ella subía fotos en vestidos de baño, pero quieren hacer ver lo que no es. Pero si así fuera, así como esta joven que asesinaron en Bogotá, así una mujer se vista como se vista, tenga los novios que tenga, no tienen por qué a una persona asesinarla o desaparecerla”, afirmó Claribel.

Aparecieron unos videos de Natalia



Con esta imagen buscan hoy a Natalia. Foto: Cortesía

En la cuenta de Instagram de su hija, Claribel encontró unos cortos vídeos, al parecer, grabados por Natalia en el Castillo de San Felipe, la Torre del Reloj y la isla Bora Bora, entre otros lugares emblemáticos de Cartagena.



En algunas de las imágenes, asegura Claribel, aparece el novio de su hija cuando estaban a bordo de un barco por el mar Caribe, posiblemente, en camino a la isla Bora Bora.



A Cartagena volvió con esos videos y le pusieron más atención, pero nada ha servido para hallar al menos un indicio del posible paradero de Natalia.



Ahora, del novio de su hija solamente sabe que, al parecer, cayó en una redada de la policía mexicana contra presuntos narcotraficantes.



"Mi corazón me dice que mi hija va a aparecer. Vivo en fe y creo en Dios, pero la seguiré buscando", remató Claribel.

FERNANDO UMAÑA MEJÍA

Redacción Tendencias