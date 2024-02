Vuelve la cuarta misión a la Nasa 'Ella es Astronauta': inscripciones están abiertas

La Fundación She Is anuncia con entusiasmo la apertura de convocatorias para la cuarta misión del programa 'Ella Es Astronauta'. Una aventura pedagógica, científica y astronómica que ha llevado a más de 100 niñas a conocer los secretos del Space Center Houston de la NASA, en los Estado Unidos.



Este proyecto audaz, nacido de la colaboración con el Space Center Houston de la NASA, tiene como objetivo desafiar los estereotipos de género y derribar barreras económicas mediante la educación STEAM (basada en la ciencia y las matemáticas).



El programa va dirigido a niñas y jóvenes entre 11 y 16 años de toda Colombia, y busca desafiar estereotipos de género y derribar barreras económicas y de violencia.

Hasta el 22 de febrero están abiertas las inscripciones.

El programa ofrece a las niñas seleccionadas, de todas las regiones de Colombia, cuatro meses de clases virtuales sobre empoderamiento, emprendimiento social, habilidades STEAM y temas cruciales en la lucha contra la pobreza y la violencia como prevención de embarazo adolescente, salud sexual, salud menstrual y ciberacoso.



Además asistirán a Webinars con el CEO del Space Center, astronautas y expertos en diversas disciplinas que enriquecen la experiencia de las niñas soñadoras. Esta aventura del conocimiento culmina en una inmersión académica de una semana en el Space Center de la NASA.



Las niñas elegidas desarrollan actividades de robótica, programación, cohetería, hábitats lunares y charlas con expertos en dirección de vuelo y simulación de viajes al espacio.



Desde 2019, este programa ha tejido historias en la vida de cientos de niñas y jóvenes en Latinoamérica. Con más de 18.790 postulaciones recibidas y 7 misiones completadas en 6 países.



'Ella Es Astronauta' ha respaldado 27 proyectos de emprendimiento STEAM (aprendizaje basado en la ciencia y las matemáticas) avalados por la NASA y ha otorgado 16 becas universitarias.

La Fundación She Is persiste en su misión de cambiar el curso de vidas de miles de niñas en condiciones de vulnerabilidad, desafiando estereotipos sociales y círculos de pobreza y violencia.



Este proyecto, respaldado por patrocinadores comprometidos como Organon y Mineros, invita a más instituciones a unirse a la misión de romper estereotipos de género en las áreas STEAM y llevar sueños hasta la mismísima NASA.



En cada inscripción, en cada clase virtual, se escribe una historia que desafía el cosmos, demostrando que el espacio, en todo su vasto esplendor, también tiene lugar para las estrellas que son las niñas colombianas de todos los rincones de la nación. Para todas hay una oportunidad: hay que buscarla.

Atención: así deben inscribirse

Las niñas interesadas en vivir esta gran experiencia deberán inscribirse, a través de la página web www.she-is.org hasta el 22 de febrero de 2024, además de cumplir con los siguientes requisitos:

Las participantes deberán ser niñas entre 11 y 16 años de edad.

● No tener ningún vínculo familiar en primer grado de consanguinidad con un funcionario público en cargos de toma de decisión, esto debido a conflicto de intereses y siguiendo los lineamientos del código de ética de la Fundación She Is.

● El grupo familiar debe pertenecer a los grupos A (población en extrema pobreza), B (población en pobreza moderada) o C (población en vulnerabilidad) del Sisben IV. Se verificará la inscripción al SISBEN, o población proveniente de zonas calificadas y grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con los sesgos del CONPES y DNP.

● Garantizar el acceso a internet y a las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del programa, ya sea propio o facilitado por la institución.

● Garantizar la disponibilidad de tiempo para la formación.

● No haber participado en ninguna de las misiones del programa, Ella Es Astronauta presencial o virtual.

● Contar con un tutor responsable.

● Diligenciar el formulario de postulación en su totalidad con información veraz.

La Fundación She Is extiende esta invitación a todas las niñas y jóvenes que cumplan con los requisitos, a postularse al programa “Ella Es Astronauta”, el cual es una oportunidad de formación única, capaz de cambiar vidas y brindar oportunidades de crecimiento académico y personal.

