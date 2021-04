Mujeres de Samaniego, Nariño, denuncian que las están matando

“A las mujeres nos están matando y nadie hace nada”, es la exclamación desesperada que hace Cecilia Díaz, desde la Mesa Municipal de Mujeres de Samaniego, en Nariño, donde en solo cuatro meses del presente año se han registrado cuatro feminicidios, un fenómeno que las organizaciones sociales lo atribuyen a la fuerte “cultura machista” existente en la región.

(Puede leer: Campeón de natación denuncia amenazas y quiere irse del país)



En menos de un mes se presentaron dos casos de feminicidio, sucedieron en febrero pasado, cuando Diana Fernanda Morales, de 20 años de edad, y luego María Fernanda Andrade, de 25 años, fueron asesinadas al parecer por sus parejas.



“Tenemos mucho miedo e impotencia y una alta soledad”, es su grito de dolor, angustia y temor ante la violencia de que son objeto las mujeres, en medio del silencio y la indiferencia de las autoridades y los organismos de seguridad.



Sus afirmaciones las hizo con motivo de la visita a esa localidad ubicada al occidente del departamento del Alto Consejero para la Paz con Legalidad, Emilio Archila, para presentar a las autoridades y la comunidad la oferta institucional del Estado.



La líder aprovechó la corta permanencia del alto funcionario para rechazar la que denominó “impunidad estructural y sistemática e inoperancia institucional en la prevención de las violencias basadas en género”.



(Le recomendamos leer: Detienen a un patrullero por la muerte de su comandante)



Aunque reconoce que son mujeres valientes, creativas y emprendedoras, también cuestiona su silencio especialmente en las zonas rurales, donde no existen las entidades del Estado que atiendan a tiempo y con eficacia los reiterados casos de violencia.



“Samaniego es un municipio muy afectado por la guerra”, advierte y señala que en el territorio convergen todos los grupos armados ilegales que se aprovechan de la actividad ilícita del narcotráfico.



Denuncia que las mujeres están sufriendo la violencia física, económica, psicológica y sexual por lo que cada día encuentran más barreras para su rápido acceso a las garantías judiciales.



“Nosotras hemos exigido al Gobierno local y regional que den una respuesta efectiva que la estamos esperando, mientras que el fenómeno del feminicidio aquí sigue aumentando”, sostiene.



(Le sugerimos: Ojo, conozca cómo serán las restricciones en su ciudad esta semana)



La otra realidad a la que enfrentan es que la mayoría de las mujeres no denuncian cuando son objeto de las agresiones, “por no tener los medios económicos para garantizar el bienestar de sus hijos”.



Ante tan difícil panorama Díaz propone la creación de alternativas que les permitan a las mujeres mejorar su calidad de vida, promoviendo relaciones de género equitativas en todos los ámbitos de la sociedad.



Como solicitudes puntuales que hace al Gobierno en nombre de las 15.757 mujeres samanieguenses, figuran la construcción de la casa de la mujer, impulso a proyectos productivos rurales, acceso a vivienda digna con subsidios, creación de un centro de rehabilitación para personas en situación de discapacidad y acceso a la educación superior técnica y tecnológica, entre otras.



Para la líder Nubia Chamorro a 17.485 ascienden las víctimas por el conflicto armado en el municipio, de las cuales 16.182 son víctimas de desplazamiento forzado.



(Además, lea aquí: Cartagena amplía medidas de toque de queda ante avance de la pandemia)



“De toda esta violencia ocurrida en nuestro municipio, es importante mencionar lo sucedido en el año 2008, cuando tuvimos el número más alto de desplazamientos con más de 2.000 desplazados”, señala.



Revela que en la actualidad hay cinco asentamientos informales ocupados por víctimas del desplazamiento forzado, donde habitan 168 familias.



Por lo anterior su propuesta al Gobierno es que se formule un plan de retorno y reubicación, que permita solucionar este fenómeno social, para lo cual se hace necesario conformar una mesa técnica encaminada a diseñar las acciones a un corto y mediano plazo, entre ellas la ubicación de un predio.



Pero los homicidios de mayor impacto en el municipio son los de la docente Adriana Ruano, en 2018, y la personera municipal Paula Andrea Rosero, en 2019.



(También puede leer: Cruel asesinato de pareja de esposos por robarles su vehículo)



Mauricio De la Rosa

Para El Tiempo

Pasto

Más contenido de Colombia

Descubren extraño pez en playas de Taganga

Policías fueron agredidos por acabar una rumba en Norte de Santander

En Cartagena exigen pago anticipado a EPS por atender pacientes covid