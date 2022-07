Un policía herido deja un enfrentamiento entre miembros de esa institución con integrantes de un grupo armado en la mañana de este jueves, en las montañas que circundan el casco urbano del municipio de Policarpa, al norte de Nariño.

Verdaderos momentos de terror y pánico vivieron casi durante una hora los pobladores de esa localidad, cuando hacía las 10 de la mañana de este jueves se produjo un fuerte cruce de disparos que obligó a hombres y mujeres a encerrarse en sus viviendas por el temor a ser blanco de las balas.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, lamentó que una vez más sea la comunidad la afectada y anunció las tareas que se realizaron con el fin de brindarle la protección oportuna.



"Rechazamos el ataque de grupos armados contra la población de Policarpa, que deja un policía herido", informó el mandatario seccional y luego agregó: "desde la gobernación de Nariño coordinamos acciones para respaldar a la poblacion".



Igualmente insistió una vez más que "Nariño necesita la paz, que solo llegará con inversión real y oportunidades viables para las comunidades, con educación y apoyo para nuestros jóvenes.



Según Rojas "esta no es una lucha de Nariño, es una lucha de Colombia y de la comunidad internacional".



En vídeos grabados por los habitantes en medio de los angustiosos momentos se puede observar cómo dos policías se ocultan en la fachada de una vivienda, mientras desde las montañas más cercanas se aprecia el cruce de disparos.



También se puede escuchar cuando de uno de los uniformados grita con desespero "se me acabaron las balas", mientras uno de los integrantes del grupo armado expresa "no se hagan matar".



El secretario de Gobierno de Nariño, Amilcar Pantoja, indicó que "la comunidad se mantuvo resguardada, guardando prudencia en esta situación y esperando que todo el refuerzo de la Fuerza Pública ya esté en el municipio y devolviendo la tranquilidad a la comunidad".



El funcionario aseguró que esta es la muestra clara de la presencia de economías ilícitas y de personas armadas en el territorio.



La ex alcaldesa y líder social de Policarpa, Claudia Cabrera, dijo que su municipio no puede convertirse en un campo de batalla, "exigimos a los actores armados el respeto por la vida, respeto por los derechos humanos".

