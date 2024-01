Nariño se prepara para lo peor ante probable nueva avalancha en la vía Panamericana

Nariño se prepara para lo peor ante la posibilidad de quedar nuevamente aislado con el resto del país, si se llega a registrar un nuevo deslizamiento de tierra en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Rosas, Cauca.



(Lea: Ocho municipios del Valle, en alerta roja por posible desabastecimiento de agua)

Autoridades, dirigentes gremiales y representantes de la Fuerza Pública realizan reuniones permanentes, con el propósito de enfrentar una eventual nueva emergencia, un año después de la ocurrido en enero de 2023 cuando un alud de tierra dejó incomunicado al departamento de Nariño con el resto de Colombia, dejando pérdidas económicas incalculables.



En una reciente mesa de trabajo que estuvo encabezada por el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar y el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, a la cual también se dieron cita el viceministro del Transporte, Eduardo Enríquez, dirigentes gremiales y empresarios de la región, analizaron una serie de medidas a adoptar ante un grave desenlace para la economía regional.



La voz de alerta se conoció desde el momento en que se informó a las autoridades de que en el kilómetro 82 + 600, sector Portachuelo, se registra un movimiento de masas trasnacional, lo que podría generar una pérdida total de la banca en la transitada vía.

“Nosotros debemos estar preparados ante la eventualidad y prever toda situación que pueda afectar al departamento de Nariño”, dijo el mandatario seccional.



El funcionario se mostró partidario de adelantar el mantenimiento y adecuación de las rutas alternas, para garantizar el transporte de pasajeros y mercancías desde Nariño al resto del país.



Ante un posible nuevo deslizamiento en la citada vía las autoridades en Nariño han dispuesto como una primera medida garantizar el suministro de combustible a toda la población nariñense, para lo cual se tienen listos dos buques para el transporte de gasolina a través del puerto marítimo de Tumaco.



El empresario de Petrodecol, Luis Ernesto Chaves, indicó que “queremos decir con gran satisfacción que a partir del 1 de febrero el departamento de Nariño empieza a surtirse con el nuevo plan de abastecimiento de combustibles desde la planta de Petrodecol en Tumaco”.

Puso de presente que después de siete años de haber superado obstáculos de carácter jurídico, “el Consejo de Estado le dice a Nariño que Tumaco está habilitado para hacer la distribución y suministro necesario de nuestros combustibles y que Nariño cuente con su cupo”.



El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, sostuvo que “existe toda la posibilidad de traer buques de gran calado hasta las instalaciones de Petrodecol en Tumaco y surtir toda la demanda de combustible de Nariño”, y agregó luego que eso significará una reducción de costos considerable, toda vez que habrá una disminución de casi 200 kilómetros en el transporte de la gasolina desde el interior del país.

Construcción de una variante

El alcalde de Pasto también fue más enfático al solicitarle al Gobierno Nacional que ante un posible desastre que afecte una vez más la economía regional, se adelante la construcción de la variante Timbío – El Estanquillo, con una longitud de 62 kilómetros, para evitar el paso por el municipio de Rosas donde existe la falla geológica de Romeral.



“Debe construirse la vía alterna de manera inmediata, también le pedimos al Gobierno Nacional que cumpla una serie de acciones que prometió hace un año para el beneficio de los nariñenses, pero no se han cumplido en lo más mínimo”.



Por su parte el presidente en Nariño de la Asociación Colombiana de Camioneros, Andrés Charfuelán, precisó que “si el compromiso político con el departamento de Nariño hubiera sido efectivo, ya se hubieran entregado los 2.7 kilómetros de la vía en Rosas”.



“Hay que ser realistas y pensar en algo que si se pueda hacer, y esa es la variante Timbío – El Estanquillo que no cuesta 17 billones de pesos sino alrededor de 6 billones”, anotó el dirigente gremial quien luego reiteró: “señor presidente Petro necesitamos de manera urgente una solución”.



Para el presidente de la Fundación Panamazónica en Nariño, ingeniero Gerardo Rosero Pérez, la mencionada variante es una propuesta viable que no da más esperas, sin embargo, cree que es poco probable que se adelante a través de una alianza público-privada como algunos dirigentes en la región lo proponen, porque el tráfico promedio para recuperar la inversión es relativamente muy bajo, “por lo tanto ningún constructor privado se le va a medir a la obra para perder plata, aquí la única salida es que el Gobierno Nacional asuma directamente la responsabilidad y diga lo vamos a ser por administración directa”.

MAURICIO DE LA ROSA

Pasto