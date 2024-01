Prohíben en Nariño el turismo ecológico por impactos del fenómeno de El Niño

La máxima autoridad ambiental en el departamental de Nariño tomó la decisión de prohibir toda actividad de turismo ecológico en los distintos parques naturales regionales, al igual que en áreas protegidas y en los páramos.

La medida fue adoptada en virtud de la ocurrencia del fenómeno del Niño y para evitar posibles incendios forestales, que se podrían presentar o por el descuido de las personas cuando visitan esos lugares y arrojan botellas y otros elementos similares, o por la acción mal intencionada del hombre.



La Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), informó que acogiendo el decreto presidencial No. 037, se expidió la resolución No. 023 del 30 de enero de 2024, por medio del cual se prohíben en toda la región las quemas controladas, el acceso y las actividades de turismo ecológico en los parques naturales, áreas protegidas, páramos y en todos los sitios de promoción turística, con el fin de evitar cualquier tipo de actividad que pueda ocasionar incendios forestales o afectaciones a los ecosistemas.



Las medidas, que son de obligatorio cumplimiento por parte de los habitantes, también deben aplicarse de inmediato en los 64 municipios de Nariño.



Las mismas fueron analizadas y aprobadas en una reunión interinstitucional a la que asistieron también representantes del Ejército Nacional, y se tuvieron en cuenta acciones de prevención orientadas al cuidado y protección del medio ambiente.



De acuerdo con el director general de la entidad, José Andrés Díaz Rodríguez: “Prohibimos los accesos y todas las actividades que tengan que ver con turismo ecológico en todos los parques naturales de Nariño, en los páramos y en todos los sitios donde se hagan turismo ecológico”.



El funcionario declaró que la corporación que dirige está presta a colaborar con todas las actividades de prevención, que se hagan necesarias para prevenir cualquier tipo de riesgo de desastre.



El jefe de Acción Integral del Batallón de Ingenieros No. 23, sargento Fabio Pinzón, dijo: “El Ejército Nacional está vinculado con este esfuerzo y para ello a través de la acción unificada con la institucionalidad estaremos prestando nuestro apoyo a Corponariño”.



Al comentar acerca de las últimas disposiciones adoptadas por la entidad, el alcalde dele municipio de Sandoná, Byron Andrés Zambrano, indicó que “para nosotros es motivo de alegría recibir estas iniciativas de Corponariño porque buscan la protección del medio ambiente que es algo que debe interesarnos a todos los municipios y a todos los ciudadanos”.



En Nariño actualmente existen los parques naturales regionales Paja Blanca, Ovejas Tauso y Volcán Azufral - Chaitán, al igual que las reservas naturales de La Cocha, Awá, Río Ñambí los santuarios de flora y fauna Galeras y La Corota.



Este miércoles 31 de enero, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Nariño instaló un puesto de mando unificado, con el objeto de evaluar el impacto causado por el fenómeno del Niño en la región, al tiempo que se analizaron las acciones emprendidas por las autoridades en los 64 municipios, para hacerle frente a la ola de calor que ya está afectando las cuencas hídricas, bosques y cultivos agrícolas.



La gobernación de Nariño en ese escenario anunció que existe el compromiso para enfrentar el fenómeno climático, mediante las estrategias orientadas a mitigar su impacto social, ambiental y económico.



PASTO