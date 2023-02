Una aparente discusión de pareja terminó en tragedia en el municipio Potosí, en Nariño.



Allí, la comunidad aún no se repone de este hecho que estremeció el sur del departamento.

El caso sucedió en las primeras horas del pasado jueves y se conoció este viernes, 3 de febrero.



(Lea también: La misteriosa muerte de una joven desaparecida que fue hallada en el río Cauca)



Según las autoridades, los 2.200 pobladores del perímetro urbano del pacífico poblado se despertaron después de las 6:00 de la mañana del jueves con los gritos desesperados que salían de la casa de los esposos María del Carmen Chaspuengal, de 50 años, y Óscar Potosí, de 48.



La tragedia fue mayor, pues la pelea ocurrió delante de su hijo, de 7 años.



Según vecinos del barrio Nazaret, donde vivía la pareja, escucharon una fuerte discusión entre ambos que no duró más de cinco minutos.



Luego vino el silencio en la vivienda hasta que vieron salir corriendo al cónyuge.



Familiares de la mujer muy preocupados por lo que estaba ocurriendo en su casa ingresaron a la misma y la hallaron sin vida en el piso de la alcoba.



(Además: Descubren bandas 'la oficina' y 'las deshuesadoras' en centro del Valle)



Al parecer, fue herida con arma cortopunzante.



Al verla, entre llantos y quejidos, la trasladaron, de inmediato, hasta el centro de salud de la localidad que está muy cercana del Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas.



Los médicos que la atendieron no tardaron en darles a los familiares la noticia de su deceso por la gravedad de sus heridas.



La víctima era una madre de familia y propietaria de una pequeña tienda ubicada en el mismo barrio se había ganado el cariño y el aprecio de la comunidad.



(Lea también: En menos de 5 segundos roban retrovisores en un trancón y a plena luz del día)



Enseguida, los miembros de la Policía Nacional emprendieron la búsqueda del esposo fugitivo y presunto autor del homicidio, mientras que algunos potositanos se ofrecieron a colaborarles a los uniformados.



Habría pasado casi una hora cuando algunos pobladores advirtieron a las autoridades sobre un hombre que se habría arrojado al fondo de un abismo, sobre el río Guáitara, en un sector conocido como Frontales, situado a unos 10 minutos del casco urbano y a solo 15 minutos de la ciudad de Ipiales.



Era la pareja de Carmen Ortega.



Trabajadores lo habían visto muy cerca del precipicio, mirando a todos los lugares como si estuviera ocultando algo, cuando de un momento a otro se lanzó al vacío, en medio del asombro de los pocos observadores que no pudieron impedir esa lamentable decisión.



Pero en el apacible y tranquilo pueblo de Potosí, en esa fría e interminable mañana, el drama no había terminado.



Después entró en acción el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del vecino Ipiales con 23 de sus unidades, acompañados por otros cinco bomberos de Potosí y los equipos necesarios para emprender una difícil tarea de rescate del cuerpo que consistía en descender hasta unos 200 metros.



“Sacarlo del sitio tuvo una alta dificultad y se tardó más de siete horas”, dijo que comandante del organismo de socorro, teniente Jhon Mora.



Agregó que luego del procedimiento de rescate, el cuerpo fue entregado a la inspección de Policía de Potosí y a unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes comprobaron que se trataba de Óscar Potosí.



Quienes conocieron al hombre que había la fatal determinación esa mañana dicen que era muy tranquilo, se dedicaba a la mecánica en un taller y que de vez en cuando se tomaba una cerveza.



Los habitantes de la pequeña localidad aún no salen del asombro y dolor por la tragedia que envuelve a la familia de los esposos, y que ahora lamentan el triste y trágico desenlace del episodio que no podrán olvidar tan fácil.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO