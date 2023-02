El desabastecimiento de la gasolina ha sido para los nariñenses un verdadero dolor de cabeza, durante el prolongado mes de la emergencia provocada por el deslizamiento de tierra en la vía Panamericana, que dejó a Nariño aislado del resto del país.



Pero al malestar que día tras día les ocasiona hacer las largas e interminables filas en sus vehículos y motocicletas en las 50 estaciones de servicio existentes en Pasto, se suma su gran disgusto por la especulación con el precio del combustible por parte de los inconscientes distribuidores que han permanecido callados.



Lo que mayor indignación produjo fue la desobediencia de estos últimos, al no acatar la disposición del presidente Gustavo Petro, quien el pasado 22 de enero en el marco de un consejo extraordinario de ministros celebrado en la ciudad de Ipiales, anunció que el precio del galón de gasolina en el departamento sería de $8.916 y el del diésel $8.396, en esa ocasión agregó “hemos decidido ponerle fin a esa especulación”.



Sin embargo, hasta hoy al mandatario nacional no le han hecho caso, porque el valor del galón de gasolina en promedio supera los $10.000, y eso que Nariño goza de un subsidio por concepto del transporte.



A pesar que el Ministerio de Minas y Energía reveló que para el mes de febrero del año en curso el precio del galón de gasolina en Pasto sería de $8.916, los distribuidores decidieron incrementar su valor en perjuicio de la comunidad en general.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, fue muy enfático cuando indicó que “el tope para el departamento de Nariño no puede superar los $8.900, ese es el tope máximo y será la Superintendencia de Industria y Comercio la que inicie las investigaciones e imponga las sanciones correspondientes”.



La Gobernación de Nariño al revelar el plan de abastecimiento de gasolina y Acpm. correspondiente al mes de enero, señaló que el consumo promedio mensual en la región es de 12.5 millones de galones, pero el volumen total recibido fue de 8 millones 862 mil galones, es decir, que hubo un déficit de 3 millones 700 mil galones.



Para este jueves anunció que 1.249.930 galones es el volumen de combustible en tránsito hacia Nariño, procedente de Tumaco, Buenaventura y Yumbo.

¿Y de las pérdidas qué?

Y cuando se cumple un mes de la grave crisis social y económica en Nariño, ninguna autoridad oficial ni gremio económico alguno ha querido revelar el monto aproximado de las pérdidas económicas, por lo que la incertidumbre en la comunidad nariñense crece más.



Mientras que desde la Cámara de Comercio de Pasto uno de sus empleados dijo “nos faltan algunos datos, estamos finalizando las mesas técnicas con los empresarios porque hay algunos sectores que aún no tienen cuantificadas las pérdidas”, en la seccional Nariño de Fenalco se indicó que los distintos gremios unificarían los criterios para no entregar una cifra equivocada a la ciudadanía en general.



El único sector que hasta el momento ha revelado el monto de las pérdidas en el mes de enero es el del transporte de pasajeros, las que ascenderían a los $12.000 millones, lo que se refleja en una sensible reducción del 23 por ciento en las operaciones diarias en la Terminal de Transportes de Pasto, si se tiene en cuenta que de los 300 buses matriculados en 30 empresas, hoy, menos de la mitad están prestando el servicio en algunas rutas.



El gerente de la citada terminal, Andrés Zambrano, indicó que “las rutas del norte son las que mueven más pasajeros, pero ahora el movimiento ha bajado mucho, hay empresas como Flota Magdalena y Bolivariano que no han podido trabajar bien”.



Las dos empresas antes citadas al igual que Cootranar, Transipiales y Flota Guaítara vienen prestando su servicio en la ruta Pasto-Popayán-Cali pero con muchas dificultades; un bus solo puede hacer dos viajes cada 15 días, toda vez que la vía habilitada entre Nariño y Cauca se cierra al tráfico automotor durante 3 o 4 días en la semana, todo por el deslizamiento de tierra en la vía Panamericana.



Según Luis Fernando Gámez, subgerente de la empresa Transipiales, “ya tuvimos que afrontar el pago de las nóminas y de 350 conductores que tenemos, 300 estuvieron 20 días del mes prácticamente inactivos”.

El sector agrícola en la encrucijada

Y si se trata de cuantificar las pérdidas, el sector agrícola, uno de los más representativos en la región, reconoció que ha tenido muchas dificultades en hacerlo, de acuerdo con lo expresado por Dignidad Agropecuaria: “Manifestamos nuestra preocupación frente a los métodos para cuantificar pérdidas y metodología para implementar lo enunciado, ya que no existe un sistema de información y herramientas técnicas que permitan estimar las pérdidas de cada uno de los sectores productivos”.



Lo que si tiene muy claro es que los productores de papa, arveja, tomate, verduras, hortalizas y frutas no han podido cosechar ni comercializar sus productos, “una situación que causa pérdidas de difícil recuperación en el tiempo”.

Este jueves los cultivadores de papa y arveja de Nariño estaban a la espera que el Gobierno Nacional realice la primera compra pública, como una medida de protección anunciada por el presidente Petro en su visita a Ipiales.



Dignidad Agropecuaria también le pidió al Gobierno Nacional ampliar el programa de subsidio de insumo pagado al productor hasta junio del año en curso, al tiempo que propuso la compra de leche y del queso en convenios con las asociaciones existentes, y además de la miel pero buscando procesar la caña de azúcar madura y activar los trapiches que en este momento están fuera de servicio.



Para la seccional de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, la crisis se evidencia ahora más que nunca porque ya se agotaron las existencias de insumos esenciales como el cemento y el hierro para impulsar 85 proyectos de vivienda activos en la ciudad de Pasto, por lo que 9.000 empleos directos y otros 22.000 indirectos están en grave riesgo de perderse, si no se toman medidas rápidas orientadas a aliviar la actividad que ha adquirido un gran dinamismo en los últimos años.





