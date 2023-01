En la última semana, Olga Lucía Pianda dejó de cocinar sus alimentos con la estufa de gas y pasó sin pensarlo dos veces a prepararlos con leña, como si estuviera en el siglo pasado.



Todo, porque el combustible comenzó a escasear después que el deslizamiento de tierra en la vía Panamericana, a la altura de Rosas (Cauca), que a partir del 9 de enero pasado aisló a Nariño con el resto del país.

Con una hija y un nieto vive en el barrio San Antonio de Juanoy, ubicado en el norte de Pasto. Se dedica al servicio doméstico “cuando hay, porque a veces nadie me llama”, dice la mujer de estatura baja y quien señala: “Estamos mal, todos los productos están más caros, no hay gas, por un cilindro cobran hasta 65.000 pesos”.



La leña para cocinar sale de la madera que se la regalan en algunas construcciones cercanas, aunque en algunas ocasiones se la venden por 30.000 pesos.

Viajeros y ciudadanos deciden ir a pie por los trancones.

“Se gasta menos tiempo en cocinar con leña, esa es una ventaja”, afirma y agrega que para ella no es nada nuevo utilizar la leña, ya lo había hechos años atrás pero como se enteró que no es buena para la salud, decidió dejarla.



“Ni la leña ni el carbón ahora son buenos, el humo es muy malo para la salud de uno y de toda la familia”, cuenta y añade que por eso prefiere cuidarse y comprar el gas, aunque resulta muy costoso.



“Cuando se cocina bastante el gas me alcanza a durar hasta un mes, pero hago lo posible para que me dure lo que más pueda”, subraya.



Sobre la compleja situación que se vive en la capital de Nariño indica: “En vez de avanzar estamos retrocediendo y como el Gobierno no da soluciones, no sabemos en qué va a parar todo esto”.

Los interminables trancones en vías alternas.



De otra parte, Alejandra Toro, representante legal de la empresa de taxis Conartax Ltda., admite que hoy los taxistas en la ciudad tienen que esperar hasta dos días para poder abastecerse de combustible.



Eso sí reconoce: “Estamos en tiempos de crisis, la idea no es aumentar las tarifas a un costo excesivo, sino que los taxistas puedan cobrar lo justo y que la ciudadanía también pueda pagar lo justo”.



Asegura que en Pasto “todas las estaciones de servicio en este momento no tienen combustible”, pese a que explica que no todas venden gasolina, algunas ofrecen ACPM a la ciudadanía.



Sabe que es un gran alivio que la alcaldía de Pasto levantó el pico y placa a los taxis, pero también es consciente de la dura realidad que está padeciendo la ciudad.



“Sabemos que estamos viviendo un momento muy complicado para los empresarios, para la gente del común, para la gente que tiene que salir a trabajar para llevar el pan a su hogar”.

Volver al teletrabajo

Para el presidente de la Junta de Acción Comunal de los barrios del Norte de Pasto, Andrés Sarralde, es muy delicado el panorama social que vive Nariño.



Expresa que en su casa ha dialogado con su esposa y sus hijos acerca de buscar otras alternativas que permitan encontrar nuevos y mejores ingresos.



Es por eso que con tono desesperado propone: “En la situación tan crítica que los nariñenses estamos viviendo hay que tener en cuenta,de nuevo, el teletrabajo y clases virtuales en universidades y colegios”.

Los riesgos a los que también se enfrentan algunos conductores.

El dirigente comunal recuerda que en la época de la pandemia, esas fueron opciones válidas que a la vez que dieron oportunidades de trabajo, también dieron la posibilidad a los estudiantes de continuar sus estudios y no interrumpirlos.



Jorge Martínez, estudiante de economía en la Universidad de Nariño, aún no sale de su asombro, porque en medio de la emergencia social y económica del departamento, la Concesionaria Vial Unión del Sur aplicó este lunes un incremento de 4.700 pesos en el peaje El Placer, ubicado en la doble calzada, entre las ciudades de Pasto e Ipiales.



“No es justo que al sufrido pueblo nariñense ahora le vengan a imponer aumentos en los peajes, cuando estamos esperando alivios nos ponen más cargas económicas de las que ya tenemos al comenzar un nuevo año”, comenta con tono molesto y le solicita al Gobierno Nacional que considere la posibilidad de declarar la calamidad pública o la emergencia económica para Nariño.



En su casa del barrio El Tejar, al suroriente de Pasto, Teresa Solarte, reniega porque productos como los huevos, el arroz, el azúcar y el aceite subieron su precio considerablemente, en estos últimos 10 días.



"Todo está subiendo, por un panal de huevos tuve que pagar 20.000 pesos y por un kilo de arroz 8.000 pesos, todo está muy caro, la plata así no rinde", cuenta desconsolada la mujer.



Son dramas que se prolongarán, por lo menos, durante tres meses, mientras el Gobierno Nacional con las gobernaciones de Nariño y Cauca buscan salidas, ya sea la construcción de una nueva carretera.



La noticia mantiene preocupados a la ciudadanía, a sectores de la economía por alimentos perecederos y a quienes necesitan movilizarse.



El presidente Gustavo Petro planteó una nueva vía de 270 kilómetros. Sería una doble calzada con 12 billones de pesos entre Popayán, en Cauca, y Chachagüí, al tiempo que anunció entregar tierras a poblaciones afectadas por la falla geológica en esta zona que implicó el cierre de la Panamericana, cerca de Rosas.



Mientras tanto, el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, reitera que una variante sería otra opción, pero también tardará meses.



La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, dijo: “Lo ocurrido en la vía Panamericana en los últimos días nos recuerda la necesidad de una solución definitiva para este corredor que nos conecta con el Ecuador, cuarto comercial de Colombia y el segundo para el Valle del Cauca”. Anotó que el 70 por ciento de las exportaciones salen del suroccidente de Cololmbia por esta carretera.



Entre Nariño y Cauca circulan alrededor de 200.000 vehículos, con la Panamericana como su columna vertebral.



“A corto plazo se requieren soluciones, pero esta es la excusa para ver la solución de largo plazo, doble calzada de Popayán a Pasto. La vía tiene problemas técnicos y es una necesidad”, sostuvo la directora de ProPacífico.



La directora de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Muñoz, explica que en Nariño se producen cerca de 250.000 litros diarios de leche que recorren la vía Panamericana para llegar a las plantas de procesamiento del Valle del Cauca. Pero advirtió que no ha habido forma de salvar la leche.



De seguir así, las pérdidas económicas seguirán en aumento por mucho más del billón de pesos para diversos sectores entre Cauca y Nariño.



A su vez, la presidenta de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche), Andrea González, dice que la producción de leche proveniente de Nariño abastece diariamente la oferta nacional con 364.000 litros provenientes de 23.000 unidades de producción lechera.



“Estos territorios caracterizados con producción de pequeña escala en su mayoría dependen de la efectiva comercialización de la leche para su sustento, lo que podría estar afectando a cerca de 100 mil habitantes del territorio nacional, sin contar a los consumidores”, sostiene González en un angustioso clamor al ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



González añadió: “La leche, producto fundamental de la canasta alimenticia, requiere un manejo inmediato, a fin de mantener sus características nutricionales y de calidad e inocuidad dado que es un producto altamente perecedero, pero también de uso diario en los hogares colombianos”.



Sin embargo, pese a que se están evaluando alternativas para transportar la leche por corredores como Pasto - Mocoa - Pitalito, esta vía también tiene un cierre total para carga que de todas formas resultaba insuficiente dado su tamaño y la condición de la carretera.



“También se está explorando la posibilidad de transportar esta leche cruzando la frontera ecuatoriana vía Rumichaca, entrando por la Hormiga - Popayán – Caloto. Consideramos que esta opción debería ser evaluada, de manera conjunta con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, buscando una solución oportuna por la emergencia que permita llevarla a cabo, teniendo en cuenta el trámite de comercio exterior que se requiere”, señala la presidenta de Asoleche.



PASTO Y POPAYÁN