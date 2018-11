Pese a fallo de la Corte, San Lorenzo (Nariño) realiza consulta minera

Este domingo el municipio de San Lorenzo, en Nariño, adelanta una consulta popular en la que se le preguntará a la comunidad si está de acuerdo o no con que se adelanten actividades mineras en su territorio. Esto, a pesar del fallo de la Corte Constitucional que les puso un freno a las consultas mineras en octubre pasado.



A través de un comunicado, los promotores aseguran que llevarán a cabo esta "consulta popular legítima gestionada por la misma comunidad", pese a la decisión del alto tribunal, que le quitó a estas consultas la financiación para llevarlas a cabo y el apoyo logístico de la Registraduría, para darle validez a los votos depositados.



Con la etiqueta #SanLorenzoDecide la comunidad pretende visibilizar en redes sociales esta iniciativa.

"Hoy #SanLorenzoDecide dar un paso más a favor del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, porque #NariñoEsColombia las comunidades rurales deben ser escuchadas. Por la protección del agua, la vida y el territorio #SanLorenzoDecide sobre el futuro de sus generaciones", señala el comunicado.



Los promotores, por otro lado, explican que adelantarán esta jornada a pesar de que los eventuales resultados tendrían solo un carácter simbólico. "Lo que vamos a hacer es tener un respaldo político, una decisión que se convierte en mandato para que futuros alcaldes, concejales y las instituciones sepan que en San Lorenzo no queremos la minería en nuestro territorio”, explicó Robert Elio Delgado, vocero del Comité por la Protección del Agua, la Vida y el Territorio de San Lorenzo.



Esta jornada, entre tanto, se lleva a cabo este domingo con la presencia de instituciones de educación superior y organizaciones de carácter independiente, así como con la participación de la Misión de Observación Electoral (MOE) y el apoyo de la Personería municipal y la Defensoría del Pueblo.



Esta consulta, explica el comité promotor, se venía gestionando desde hace más de un año "de manera autónoma y legítima por la defensa del agua y la vida".

#SanLorenzoDecide y ya está acudiendo masivamente a las urnas que la misma comunidad gestiono ya que @Registraduria negó apoyo financiero a esta Consulta Popular! San Lorenzo no renunció a dignidad, autónomia y legitimidad de la decisión de su pueblo de defender el territorio! pic.twitter.com/iAhDj8hbb3 — Asociación MINGA (@asociacionminga) 25 de noviembre de 2018

Y añade en el comunicado: "los habitantes de San Lorenzo, en Nariño, han luchado por el desarrollo sostenible, por la construcción de una vida digna en el territorio por eso hoy #SanLorenzoDecide, por el derecho a la expresión y el derecho al ambiente sano #SanLorenzoDecide por su territorio".



Esta consulta se da después del fallo de la sala plena de la Corte Constitucional que, el pasado 11 de octubre, tumbó la consulta minera que se había adelantado en el municipio de Cumaral, en el departamento del Meta. Allí se había votado negativamente a las actividades mineras por parte de la firma Masarovar Energy.



En ese entonces, el alto tribunal determinó que la consulta popular ya no podría frenar definitivamente la extracción y explotación minera, pues prevalece el interés nacional y no el municipal o regional.



La Corte avaló la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien advertía que las consultas mineras debían ser la última opción para frenar la extracción de cualquier minera. En consecuencia, por tratarse de una sentencia unificada, las consultas populares que se habían adelantado en ocho municipios del país - y en las que también ganó el 'no' - serían jurídicamente ineficaces.



ELTIEMPO.COM