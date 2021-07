'Crisis humanitaria en Roberto Payán, Nariño, es de extrema gravedad'

Como de extrema gravedad fue calificada la crisis humanitaria que se registra en el municipio nariñense de Roberto Payán, donde el desplazamiento forzado de más de 2.200 familias no parece tener un pronto desenlace.

En esa condición ya se contabilizan un total de 7.853 personas, entre las cuales hay 46 mujeres gestantes, 31 lactantes, 2.050 niños, 39 con alguna discapacidad y 2 adultos mayores.



Es tan dramática su situación que 426 familias se encuentran confinadas en el Consejo Comunitario Integración del Telembí, otras 179 están en el Consejo Agricultores del Patía, 250 en el Consejo de Catanguero y 375 en el Consejo El Progreso.



Sin embargo, lo que más preocupa a las autoridades de este municipio de la Costa Pacífica de Nariño es que las restantes 1.230 familias no tienen albergues y están a la intemperie, expuestos al inclemente sol o en su defecto a las fuertes lluvias.



La Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense y Pie de Monte Costero, REDHPANA y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda emitieron una acción urgente a los organismos de control nacional e internacional, para que de manera urgente actúen frente a esta grave crisis humanitaria.



Ambos organismos a través de un comunicado señalaron que “la situación es de extrema gravedad y la capacidad del municipio no da abasto para responder a la crisis”.



Del mismo modo solicitaron a las autoridades y entidades defensoras de los derechos humanos, se tomen las medidas inmediatas y urgentes.



“En este momento las personas están sufriendo por el hambre, la falta de agua potable, un techo para pasar la noche, no hay atención médica ni posibilidades de salvaguardar a los más vulnerables”, recalcaron con angustia.



Ante tan dramático panorama solicitaron al Gobierno Nacional articular con las instituciones del orden local, para responder de manera oportuna e integral a los múltiples desplazamientos masivos que a diario se registran en la zona.



A la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General y las Personerías Municipales reclamaron dar impulso y seguimiento a las diferentes acciones de protección y defensa de las familias desplazadas, al igual que insistir sobre la necesidad de establecer un plan de atención integral a su favor.



Consideraron que se hace necesario convocar a los integrantes de la Mesa Territorial de Garantías, “porque es urgente que en este espacio las instituciones coordinen sus actuaciones, para dar respuesta a las condiciones de desplazamiento masivo en el territorio y a las agresiones que contra la vida de los líderes y lideresas sociales han venido sucediendo de forma masiva durante las últimas semanas”.



El pasado martes la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP/OEA, ya había alertado a las autoridades de Nariño y de los municipios de Roberto Payán y Maguí Payán, sobre el grave riesgo que están corriendo los líderes sociales.



En tal sentido esa organización enfatizó: “Manifestamos profunda preocupación y alerta por la situación de seguridad de los liderazgos étnicos territoriales en los municipios de Roberto Payán y Maguí Payán, en especial de Danilo Torres y Edwin Quiñonez, representantes de Consejos Comunitarios de la zona”.



El primero de los mencionados quien se desempeñaba como representante legal del Consejo Comunitario Manos Unidas en la zona del río Patía, había sido asesinado por desconocidos, luego que el pasado sábado fuera secuestrado y conducido por sus captores con rumbo incierto.

