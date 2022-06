Con una dura crítica contra el Gobierno Nacional por su falta de apoyo ante el avanzado estado de deterioro de la malla vial en la región desde hace por lo menos cuatro meses, el gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, afirmó que las carreteras en el departamento están “desastrosas” y que en 54 de los 64 municipios persiste la emergencia por cuenta de la prolongada ola invernal.

“Estoy viviendo una de las peores crisis en materia de ola invernal”, reveló el mandatario regional, quien puso de presente que solo para recuperar los puntos críticos de la malla vial se requieren 45.000 millones de pesos que el gobierno departamental no los tiene.



Y como si lo anterior fuera poco a 4.000 ascienden las familias damnificadas por las intensas lluvias.



Entre los municipios más golpeados figuran Ancuya, Sandoná, Linares, Consacá, Samaniego, Taminango, La Unión, San Bernardo, Policarpa y San Pablo donde cultivos de plátano, café, caña, papa, maíz y frutales se perdieron cuando los campesinos se aprestaban a realizar sus cosechas.



Casi desesperado y angustiado afirmó que “las vías están destrozadas, cómo puede ser que nos unimos con el Cauca pensando solo en la doble calzada Pasto-Popayán”.



Sus cuestionamientos los hizo en la Cumbre de Gobernadores celebrada en la Guajira, y ante el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, a quien también le manifestó que “es inadmisible que la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) después de que el señor presidente se comprometiera con los estudios y diseños y con la adjudicación de la única vía que puede comunicar a Colombia con el sur del continente, pero hoy no tenemos vía”.



Desde el pasado 13 de mayo cuando se produjo la caída del puente Aguadas en la vía Panamericana del tramo comprendido entre Pasto y Popayán, se habilitó la carretera Pasto-Buesaco-La Unión-Mojarras, sobre la cual Rojas afirmó: “no tiene las condiciones técnicas, la acabamos para poder solamente generar el abastecimiento de productos”.



“¿Qué es lo que uno espera? que el Gobierno Nacional tiene que sacar una medida especial de calamidad para atender no solamente al departamento de Nariño sino a otros del país”, enfatizó.



También reconoció que “la capacidad resolutiva del departamento no alcanza” y luego agregó que “la ANI no fue capaz con el tramo San Juan-Ipiales en la doble calzada Pasto-Ipiales que es fundamental para el desarrollo del departamento”.



La secretaria de Infraestructura y Minas de la Gobernación de Nariño, Nilza Pantoja, respaldó las críticas del gobernador al señalar que “la ANI incumplió el compromiso más grande que el Gobierno Nacional tenía con Nariño” y advirtió además que “la doble calzada Pasto-Popayán se tenía que dejar contratada y adjudicada y hoy ni siquiera quieren venir al departamento a dar explicaciones”.



Mientras que el Instituto Nacional de Vías (Invias), y el Ejército Nacional avanzan a paso lento en la instalación del puente metálico provisional a la altura del kilómetro 41 + 500 en la Panamericana, los transportadores denunciaron que en el kilómetro 84 del sector conocido como Panoya, se registra el hundimiento de la mitad de la banca de la carretera, por lo que no descartan que allí se pueda producir en cualquier momento otro cierre al flujo de toda clase de vehículos.

Vía alterna muy deteriorada

Al tiempo que los transportadores que se están movilizando por la vía alterna se quejan constantemente ante las autoridades por el mal estado de la misma lo que ocasiona graves deterioros en sus vehículos, la presidenta del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño, Soraya Arias, indicó que “como región siempre nos hemos visto afectados ya que nuestra malla vial aún no tiene las condiciones que debería tener”.



También puso de presente que mientras los empresarios y comerciantes padecen una difícil situación económica por el inestable y costoso transporte de las mercancías, “la población sufre por el incremento de precios, el encarecimiento del costo de vida y las dificultades para la movilización”.



La papa que es el producto básico en la agricultura regional evidencia un aumento en la producción, sin embargo, el valor del bulto ha disminuido hasta un 55 por ciento.



En cuanto al gas se refiere si en el mes de enero del año en curso la recarga de un cilindro tenía un costo de 48.900 pesos, hoy tiene un valor de 71.500 pesos.

