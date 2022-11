El más grande desplazamiento masivo del presente año se registra en la Costa Pacífica de Nariño, en donde más de 12.000 personas que habitan en las riberas de los ríos Mira y Sanquianga huyen de los fuertes enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico en un extenso territorio.

La alerta por la situación humanitaria la hizo la Oficina de las Naciones unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha Colombia, al anunciar el desplazamiento masivo de las comunidades afrodescendientes de Bajo Mira y Frontera, todas pertenecientes a 16 veredas del municipio de Tumaco.



Según ese organismo son un total de 5.100 personas, correspondientes a 1.275 familias que figuran en situación de desplazamiento.



“Desde el 5 de noviembre se han desplazado forzosamente al menos 5.100 personas (1.275 familias) de los sectores de Santo Domingo, El Progreso y Viboral zonas 1 y 4 de los Consejos Comunitarios del Bajo Mira y Frontera hacia la cabecera municipal de Tumaco”, informó.



El desplazamiento se produjo como consecuencia de los enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales, en un contexto por la disputa territorial.



Como factores secundarios el organismo dijo que se han configurado restricciones a la movilidad, pero con un alto riesgo de convertirse “en confinamiento en la zona del río Mira”, al igual que amenazas, homicidios selectivos y hasta la prohibición del uso de celulares para limitar las comunicaciones entre las comunidades.



Puso de manifiesto que la Defensoría del Pueblo a través de la regional Tumaco desde el pasado 8 de noviembre “advirtió sobre el inminente riesgo de que continúen los enfrentamientos entre los grupos armados y la posibilidad de que se generen afectaciones en las zonas fronterizas con Ecuador”.



Ante este complejo panorama social Ocha solicitó a las autoridades activar las rutas de atención humanitaria con enfoque diferencial, así como garantizar que la respuesta de la institucionalidad se realice de acuerdo a las necesidades de las comunidades.



Pero hasta el momento estas exigencias no se han cumplido en su totalidad en la región.



Así lo confirmó el líder social Benildo Estupiñan, quien recalcó: “desaparecidos, muertos y confinamiento en la comunidad Santo Domingo, en Tumaco, por ocupación y control territorial entre las disidencias Urías Rondón y el 30 frente de las Farc”.



Y hasta un mensaje que fue enviado a un familiar en Tumaco por una mujer desplazada muestra la horrible situación que vive: “estamos desesperados, no podemos salir porque estamos atrapados, no tenemos comunicación con ninguna persona, no tenemos alimentos para los niños ni para nosotros, estamos muy asustados, estamos mal, mal, hay gente enferma, necesitamos una ayuda por favor”.



El organismo insistió que se requiere la entrega de asistencia alimentaria, toldillos, frazadas, implementos de aseo, medicamentos y utensilios de cocina.



La Alcaldía de Tumaco entre el 8 y 12 de noviembre había atendido a 170 familias solo con alimentación, al igual que había adelantado un censo de las familias desplazadas.

Otros desplazamientos

Pero eso no es todo, a orillas del río Sanquianga la violencia también originó el desplazamiento de más de 7.000 habitantes de las zonas rurales de los municipios de Olaya Herrera y El Charco, en el Litoral Pacífico nariñense.



Así lo confirmó en las últimas horas Ocha: “En Sanquianga se registran más de 7 mil personas en situación de desplazamiento activo” y luego añadió: “expresamos nuestra preocupación por la grave crisis humanitaria en Nariño debido al desplazamiento forzado que se está presentando en la subregión Sanquianga y a las últimas situaciones de conflicto por acciones armadas y enfrentamientos entre grupos armados en Tumaco”.



Casi en los mismos y angustiosos términos se expresó el dirigente Estupiñan, quien aclaró que “he venido insistiendo en la grave situación de derechos humanos, no solo Tumaco también en los otros municipios de la Costa Pacífica”.

