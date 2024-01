Bomberos de Nariño se declararon en cuidados intensivos por falta de recursos

En plena alerta como consecuencia del actual fenómeno de El Niño, en cuidados intensivos se declararon los Cuerpos de Bomberos Voluntarios en el departamento de Nariño, por la falta de recursos económicos que les permitan su normal sostenimiento.



De los 64 municipios, en 63 aún no se han firmado los convenios con las alcaldías municipales, por lo que el panorama para los organismos de socorro se torna muy complejo.



De acuerdo con el comandante de la institución bomberil en el municipio de Cumbal, Jairo Puerres, “estuvimos reunidos con nuestro jefe a nivel departamental y la triste conclusión es que de los 64 municipios de Nariño, solo Pasto ya tiene convenio con la alcaldía, el resto no tienen convenios”.



“Prácticamente estamos trabajando sin recursos”, afirmó y dijo que los bomberos en las diferentes jurisdicciones están “trabajando con las uñas” y teniendo que acudir a la generosidad y sensibilidad de los habitantes en la región.



“Estamos pidiendo la colaboración a la comunidad que nos ha aportado el combustible, la hidratación y la comida para poder desplazas a nuestras unidades”, recalcó al comentar lo que está sucediendo en su municipio de Cumbal donde los pasados 24 y 26 de enero se registraron incendios forestales que arrasaron casi cinco hectáreas, la mayoría de ellas con paramos y humedales.

Emergencia en Nariño por incendios forestales Foto: Bomberos de Cumbal

En esa localidad del sur de Nariño y limítrofe con el Ecuador actualmente el Cuerpo de Bomberos solo lo conforman 12 unidades, hace tres años eran 25, “hemos tenido varios retiros, son voluntarios lo que quiere decir que no se los puede obligar a que vengan y atiendan una emergencia, pero hoy en el caso de una emergencia solo hay disponibles ocho bomberos”.



Y no puede ocultar el difícil panorama que enfrentan los Cuerpos de Bomberos en Nariño, cuando advierte que “ahora está muy delicado, la situación de los bomberos a nivel del departamento es que está en cuidados intensivos”.



Pero su mayor preocupación es que el fenómeno de El Niño se va a extender en Colombia hasta marzo o mediados del mes de abril, “en ese tiempo se pueden presentar incendios con la posibilidad de muchas hectáreas afectadas, eso sí nos preocupa”.



Puso de presente que aunque existe una ley que establece que las alcaldías municipales deben efectuar convenios con los bomberos en cada municipio, “la ley dice eso, pero ya estamos terminando enero y en lo que respecta a Cumbal ni siquiera hemos tenido la primera reunión con el nuevo alcalde, a pesar de varias solicitudes que hemos hecho, pero todo ha sido imposible”.



Recordó que la pasada administración municipal no dio un tratamiento adecuado a los bomberos, “porque no se canalizaron los recursos, se entregaron los recursos a dedo y eso impide fortalecer a nuestra institución y prestar un buen servicio”.

No es posible garantizar el servicio

El delegado departamental de Bomberos Nariño y comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, teniente Ricardo Méndez, coincidió con el comandante de ese organismo de Cumbal, al hacer énfasis en que “no es posible garantizar la prestación del servicio de bomberos, puesto que hasta el momento los alcaldes de 63 municipios del departamento de Nariño, no han suscrito convenio o contrato con los cuerpos de bomberos de su municipio”.



En tal sentido de hizo un angustioso llamado a los alcaldes municipales “para tramitar de manera urgente la suscripción de los convenios o contratos para que los cuerpos de bomberos del departamento cuentan con las herramientas necesarias para la preparación, atención de los efectos derivados de la ocurrencia de estos incidentes”.



Recordó dijo que los pronósticos del tiempo no son favorables porque se seguirán presentando fuertes días soleados en la región, por lo que el organismo de socorro ya tiene listos los planes de contingencia para atender las emergencias.



“Estamos haciendo un trabajo articulado con la administración municipal, saben que el Cuerpo de Bomberos es el brazo operativo de respuesta a los diferentes incidentes que se puedan presentar”, declaró y ante la ocurrencia del fenómeno del Niño le recomendó a toda la comunidad no arrojar basuras en zonas verdes ni en bosques, especialmente botellas.



Precisó que “cuando se genera un incendio forestal estamos dañando nuestros recursos naturales y la biodiversidad de nuestro municipio”.

MAURICIO DE LA ROSA

Pasto