Alfonso Ortiz mira desolado cómo a su alrededor más de 2.800 campesinos e indígenas que salieron huyendo de sus parcelas se les congela los huesos por el intenso frío que vienen sintiendo en el coliseo de Samaniego, así como en viviendas donde les han brindado posada.

¿Hasta cuándo seguirá la guerra? Se pregunta el labriego que lleva más de un mes como uno de los desplazados que siguen llegando al casco urbano en este municipio de Nariño, porque los grupos armados, entre el Eln, disidentes de las Farc y paramilitares, no les dejaron más opción que abandonar sus tierras, dejando atrás enseres, ropa, gallinas y alguna que otra cabeza de ganado.



Momento en el que centenares de campesinos llegan al casco urbano de Samaniego, (Nariño) huyendo de la guerra que las disidencias de las Farc y el ELN libran en zona rural.



Se estima que son más de 2.000 campesinos desplazados.



Son numerosos los alzados en armas que azotan zonas de los municipios Samaniego, Ricaurte, Los Andes y Santacruz, donde la crisis humanitaria se agudizó. Allí están el 'clan del Golfo' o autodefensas Gaitanistas de Colombia, los 'Cuyes', 'Los nuevos delincuentes', 'La gente del nuevo orden', 'Guerrillas unidas del Pacífico' y 'Guerrillas unidas del sur'.



También, el ‘Frente 30 Urías Rondón’ y ‘Franco Benavides’, ambos grupos, disidencias de las Farc. Contra este último, tropas de la Fuerza Despliegue Contra Amenazas Transnacionales han venido sosteniendo combates en zona del también municipio Cumbitara, donde cayeron asesinados el teniente José Rafael Martínez Morelo, y los soldados profesionales Juan Carlos Silva Argumedo, Jean Carlos Yaguara Yépez y Jhan Carlos Sandoval Sandoval, el pasado sábado 16 de septiembre.



De acuerdo con el Ejército, los cuerpos de los cuatro militares están en Pasto, donde sus familiares aún esperaban la entrega para sepultarlos, tras procedimientos médico-legales.

Centenares de campesinos llegaron a Samaniego, Nariño, escapando de los combates entre las disidencias de las Farc y el ELN.



“El Ejército Nacional instaurará las denuncias ante las autoridades competentes, ante la flagrante infracción a los principios del Derecho Internacional Humanitario”, informaron en las Fuerzas Militares.

“Lamentamos la muerte de cuatro uniformados del Ejército, en enfrentamientos con disidencias de Farc", dijo el gobernador de Nariño, Jhon Rojas. El funcionario luego manifestó: "Nuestras condolencias para sus familias. Nariño rechaza la violencia, no más muerte”.



"Pero no importa cómo se llamen los grupos. Cada vez hay más", comentó el campesino Ortiz al señalar que todos operan con la misma crueldad, una guerra que mantiene a la comunidad en la mitad, con miedo y buscando la manera de escapar de los territorios donde habían forjado una vida con sus familias. Son moradores de 19 veredas en la zona montañosa de Samaniego, algunas como La Paloma, Betania, El Decio y La Verde, cuatro poblaciones prácticamente ya están deshabitadas. Pero también se teme por quienes no han podido salir en medio de las ráfagas de disparos de fusil en las veredas San Diego, San Antonio, La Conga, El Salto El Raizal y El Copal.



En las veredas Claraval y Campoalegre, del municipio Santacruz, también hay familias confinadas en sus viviendas. Han puesto banderas blancas, al tiempo que autoridades indígenas de un resguardo solicitaron intervención de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al igual que a las instituciones oficiales, organizaciones de derechos humanos y a la cooperación internacional. “Aún tenemos la esperanza de que la guerra pare, que cesen todos los fuegos y que la vida sea sagrada”, es el mensaje del resguardo, en medio de la crítica situación.



El gobernador de Nariño también señaló con preocupación la existencia en la zona de minas antipersona. Es así que más de 150 familias indígenas pertenecientes al resguardo indígena awá Libertad de Telembí se encuentran confinadas, en zona rural del municipio Ricaurte, ante los fuertes enfrentamientos que sostienen miembros del Eln y del ‘Frente 30 Urías Rondón’, a partir del pasado 13 de septiembre.



La denuncia la hizo el gobernador mayor del cabildo indígena Libertad del Telembí, Albeiro Nastacuás, quien informó que mientras un sector de la población se encuentra confinado en el centro educativo del mismo nombre, otra parte de la comunidad se vio forzada a desplazarse hacia Samaniego, caminando trochas peligrosas en las montañas.



“Desde el 14 de septiembre, en horas de la mañana, estos grupos armados cercaron el territorio con minas antipersona, impidiendo el tránsito y poniendo en riesgo la vida de la población awá”, aseguró el líder indígena.



Declaró además que los indígenas confinados “no cuentan con alimentación, seguridad, equipos médicos ni teléfonos que permitan establecer comunicación continua”.



La delicada situación también obligó a los nativos a suspender las actividades escolares desde el 11 de septiembre.



Nastacuás hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y al resto de instituciones oficiales para que intervengan muy pronto y detengan la violencia en el territorio.

Escasean los alimentos en Samaniego, Nariño

Mientras tanto, la capacidad de las instalaciones del coliseo de Samaniego está siendo superada por desplazados, entre adultos, mujeres, ancianos y niños que llegan en camperos.



Ese mismo desespero también lo siente el gobernador del cabildo indígena La Montaña, Luis Cadena. Cuenta que la comida no da abasto y si no fuera por comerciantes de tiendas, supermercados y restaurantes, y otras personas de buen corazón que les dan provisiones estarían padeciendo física hambre.



El panorama es la crónica de una guerra anunciada por la Defensoría del Pueblo.



El titular nacional de este despacho, Carlos Camargo, recordó la alerta temprana 033 de este año y otras en años anteriores sobre el riesgo que hoy se volvió real con gigantescos éxodos. “Estamos acompañando a las comunidades. Se busca una activación de las ayudas humanitarias”, dijo el funcionario, quien también se sumó a los llamados urgente al Gobierno Nacional y a la Unidad de Víctimas, porque la situación cada vez más tiende a empeorar.



El alcalde de Samaniego, Óscar Pantoja, reiteró el clamor desde que empezaron a llegar los primeros camperos atiborrados con desplazados de la zona rural. “Pedimos ayuda al Gobierno Nacional, no sabemos cuándo estas personas podrán retornar con seguridad a sus parcelas”, dijo el mandatario local.



Ante la compleja crisis humanitaria, la gobernación de Nariño informó tras un consejo extraordinario de seguridad que los municipios afectados y el mismo departamento ya superaron sus capacidades institucionales, lo cual no les permite atender de manera efectiva y pronta a localidades indígenas y campesinas, afectadas por el conflicto armado, “por lo que se requiere el apoyo decidido del Gobierno”.



Por ahora, el Ejército Nacional anunció, a través de la Tercera División, el envío al territorio de siete nuevos pelotones, con el fin de fortalecer a la Brigada 23, Batallón Boyacá y Grupo Mecanizado Cabal y así garantizar la seguridad ciudadana en dichas localidades.

Los pelotones están compuestos por más de 250 soldados profesionales “para proteger a la población y garantizar la gobernabilidad en el departamento”, informó la Tercera División.



Allí sostuvieron que, paralelamente, los comandantes del Batallón Boyacá y Grupo Cabal ubicarán puestos de mando en Samaniego y Santacruz “para afrontar todas estas amenazas que se presentan en contra de la población”.



Acerca de la reiterada solicitud que las autoridades regionales han hecho acerca del desminado humanitario en la región, el Ejército informó que se ha venido adelantando por parte de militares “para destruir todos esos artefactos explosivos sembrados por los grupos armados organizados”.



En el Ejército indicaron que esta tarea en particular se ha realizado en las veredas El Decio, La Floresta y El Vergel “para permitir que las comunidades sientan confianza y hacer todo el esfuerzo para el retorno de los ciudadanos a sus veredas”.



Según la Tercera División, pese a intimidaciones y a esta cruenta guerra, se dio la orden de que las tropas permanezcan, defendiendo la soberanía nacional. “No van a salir”, fue la afirmación.



CALI Y PASTO

