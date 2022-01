Nariño no puede seguir permitiendo el aumento de los cultivos de uso ilícito, porque son los que han puesto en jaque el orden público y en una encrucijada el manejo de la violencia que se ha desbordado durante casi dos décadas.

Así reaccionó el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, cuando fue interrogado sobre la más reciente decisión de la Corte Constitucional, en el sentido de tumbar la resolución por medio de la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, había dado su visto bueno al programa de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante la aplicación del glifosato.



En Nariño, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), fueron detectadas 30.751 hectáreas con matas de coca, en 2020.



No obstante, el Simci informó que Tumaco mostró una reducción del 25 por ciento con respecto al área sembrada en 2019. Este mismo municipio fue desplazado por Tibú en cuanto al área sembrada con cultivos de coca.



Sin embargo hay una alta concentración del cultivo en los resguardos indígenas del pueblo Awá Gran Rosario, Inda Zabaleta, La Turbia, El Cedro, Las Peñas, La Brava, Pilví y La Pintada ubicados en zona rural de Tumaco.



Según el Ministerio de Defensa, el aumento de los cultivos es un tema que afecta la seguridad nacional, teniendo en cuenta un frenazo de acciones por cuenta de una tutela en 2021 y diferencias con algunos moradores para la erradicación forzada por parte del Ejército y la Policía.



Para el Gobierno Nacional, se ha evidenciado que en el departamento se fortalecieron dos de los cuatro grupos que delinquían y que sostienen alianzas con el narcotráfico. "Los grupos armados al ver que puede cultivarse coca a diestra y siniestra en esos 10 municipios, sobre todo en consejos comunitarios, buscan el control total, y hoy tenemos una disputa entre las disidencias de las Farc y la ‘Segunda Marquetalia' ", indicó Mindefensa.



Hay presencia de disidencias de frente 48 de las Farc, que hoy se hacen llamar 'Comandos de la Frontera', al mando de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña.



Este grupo es aliado de 'Iván Márquez' y su 'Segunda Marquetalia', y estaría apoyando la guerra territorial con los históricos en Nariño: disidencias como el frente 'Óliver Sinisterra' y las 'Guerrillas Unidas del Pacífico'.



El Ministerio de Defensa informó que esa disputa territorial por el control de los cultivos de matas de coca es la que ha generado la crisis en el Triángulo de Telembí, donde más de 12.000 personas fueron desplazadas desde el año pasado.



(Lea también: Así combatirán a 'narcos' en Cali por el río Cauca con patrulla fluvial)



“Nosotros siempre hemos venido insistiendo en la importancia de la sustitución de los cultivos de uso ilícito”, expresó el gobernador Rojas, quien recalcó que con la determinación adoptada por el alto tribunal, “hoy queda muy fundamentada nuestra propuesta de reunirnos con las comunidades para avanzar sobre este tema”.



Rojas se refirió al anuncio de la Corte de que se hace necesario la consulta previa de las comunidades alrededor del controvertido asunto.



El gobernador fue enfático y contundente cuando indicó: “Queremos que nuestro departamento de Nariño este libre de cultivos de uso ilícito, eso sí que quede muy claro”.



Rojas recalcó que las comunidades nariñenses se han mostrado de acuerdo en impulsar una inversión de recursos económicos, pero para realizar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, “no podemos permitir que sigan aumentando esos cultivos”.



(Le puede interesar: Esto han descubierto la Policía y la Fiscalía en caso de explosión en Cali



Nuevamente mostró su preocupación cuando advirtió que son los cultivos ilícitos los que han generado un grave problema de orden público en el departamento, lo que a la postre ha desencadenado una cruel violencia.



“Que este fallo de la Corte nos invita inmediatamente a iniciar un proceso de sustitución de cultivos ilícitos, para que no siga el departamento de Nariño aumentando sus hectáreas de coca y amapola”, reveló Rojas.



Igualmente, Rojas aclaró que su gobierno tiene toda la disposición de iniciar un proceso de diálogo con las comunidades afro, campesinas e indígenas, al igual que diseñar una política orientada a destinar los recursos suficientes para tal fin.



También recalcó que más que realizar acciones y estrategias fuertes en materia de seguridad, lo que se debe buscar es la sustitución pero con las mismas comunidades, que conlleve a garantizar la paz y la tranquilidad en la región.



(Además: Capturan a un presunto responsable en homicidio de patrullero en Cali)



Para el mandatario seccional es el momento de enfrentar una nueva realidad, “ojalá no existan más cultivos de uso ilícito porque eso estimula la presencia de los grupos al margen de la ley en nuestros territorios”.



Hizo un llamado a todos los actores sociales, entidades de cooperación internacional y países interesados a fortalecer el diálogo y a concertar una política que le permita a Nariño quedar libre de cultivos ilícitos.



Puso como ejemplo la cadena productiva del café en el departamento, un producto que hoy ya se cultiva en municipios como Cumbitara y Policarpa donde anteriormente predominaban los cultivos de coca.



Otra alternativa de sustitución que se podría poner en marcha es el cultivo del limón que ya se adelanta con éxito en municipios como Taminango.



“Nuestra zona es muy productiva por eso hay que apostarle al campo, sin dudarlo le hemos apostado a la cadena productiva del café”, enfatizó Rojas y dijo que en este grano se han invertido más de 35.000 millones de pesos en los últimos años.



PASTO