Nariño: asonada con machetes y disparos contra 10 infantes de la Armada Nacional

Las autoridades en Tumaco investigan a los hombres que les sacaron machetes y armas a miembros de la Armada Nacional, cuando realizaban un operativo contra el contrabando de combustible en alta mar.

La Armada Nacional informó que 10 de sus infantes resultaron ilesos, tras la asonada ocurrida el martes 12 de diciembre.



Los hechos se registraron, cuando estos integrantes de la Armada detectaron canecas con combustible procedentes del vecino país del Ecuador, los cuales eran transportados en una lancha rápida y se iban a ocultar en uno de los muelles.



Luego se desencadenó la asonada. Según la Armada, hubo momentos de angustia y zozobra, cuando los infantes solicitaron a los hombres que se encontraban en la embarcación que descendieran de la misma para practicar una revisión de rutina.



Pero cuando se les pidió que hicieran entrega de las actas del permiso del transporte del combustible, los ocupantes de la lancha reaccionaron con furia y rabia, sacaron machetes y armas, y hasta hicieron disparos al mar, por lo que el operativo de control estuvo a punto de convertirse en una verdadera tragedia.



En medio de los gritos e insultos que lanzaban los lancheros contra los infantes de marina, se escucharon frases como: "Dispárame, pues si puedes, dispárame pues si puedes”.



Luego retumbaron disparos en medio de la acalorada discusión.



Según el informe oficial de la Armada Nacional, “se ejecutaron los procedimientos de ley que condujeron a la incautación del material, a pesar de las vías de hecho cometidas por los ocupantes de la embarcación y algunos miembros de la comunidad para impedir el mencionado operativo”.



Por fortuna no se registraron personas heridas ni víctimas fatales, tras la asonada.



“En su intento por eludir el control de las autoridades, los tripulantes de la embarcación acudieron a emplayarla en el sector de la bahía interna de Tumaco, a la vez que lanzaban algunas canecas de combustible al mar y emprendían la huida”, dijo el comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, coronel Jorge Ernesto Mejía.



Dijo que la embarcación fue decomisada, al igual que 2.374 galones de combustible sin la documentación legal requerida para el transporte y comercialización.



Estos hechos fueron denunciados por el personal militar ante la Fiscalía General de la Nación.



