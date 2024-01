Nariño: 2.000 familias llevan 5 meses desterradas de sus hogares y hacinadas en coliseo

Han transcurrido más de cinco meses desde que más de 2.000 familias de las zonas rurales de los municipios de Samaniego y Santacruz, Nariño, se encuentran en situación de desplazamiento y confinamiento por los fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Sin embargo, nadie les garantiza el retorno a sus viviendas.



“Nuestra propuesta al gobierno es muy especial, es el regreso pronto a nuestro territorio”, declaró María Melo, docente del resguardo indígena La Montaña e integrante de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Decio del municipio de Samaniego.

Indígenas del pueblo awá, entre los grupos poblacionales afectados. Foto: Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa)

“Hace más de cinco meses que nosotros estamos fuera de nuestro territorio, entonces queremos el retorno pero con garantías y de no repetición”, dijo. Agregó: ¿De qué nos serviría irnos a nuestro territorio, para volver a salir corriendo en medio del terror?”.



Recordó los duros momentos que ella y las demás familias vivieron en el mes de agosto del año anterior, cuando guerrilleros del Eln y las disidencias de las Farc llegaron hasta sus predios y se enfrentaron poniendo en riesgo la vida de los pobladores.



“Es es muy duro tener que salir de un momento a otro y venir para andar mendigando cualquier cosita acá en el pueblo, donde piensan que uno no quiere trabajar, no, son las circunstancias las que nos obligaron”, manifestó la dirigente comunal.

Desplazados en Samaniego, huyendo de los violentos en Nariño. Foto: Archivo particular

El alcalde del municipio de Santacruz, Jairo Alexánder Murillo, indicó que resulta muy preocupante el largo tiempo que ha pasado, “con las comunidades indígenas que se encuentran en confinamiento en el territorio y en el coliseo del municipio de Samaniego”.



Explicó el funcionario que dicho confinamiento obedeció a que integrantes de un grupo armado ilegal dinamitaron el puente que servía de acceso al casco urbano, “por lo que la gente que se quedó en su territorio está confinada, pero gracias a la comunidad se logró construir un puente artesanal para el resguardo indígena Awá, pero no se pueden ingresar alimentos”.



“Tenemos un sector de la población que está en la zona urbana del municipio, pero que tiene mucho miedo de regresar a su territorio”, aseguró.



Puso de presente que son 1.821 familias los que se encuentran confinadas en el municipio, mientras que otras 220 familias que salieron hacia Samaniego en busca de protección, no han podido retornar a su territorio.



De la ayuda humanitaria consistente en 1.800 mercados que se habían prometido entregar a la comunidad desplazada y confinada, hasta el momento solo se han entregado 600 por la Gobernación de Nariño, “pero por el tiempo que ya ha pasado, entonces vuelven a ser esas mismas familias las que necesitan esas ayudas”.



El subsecretario de paz y derechos humanos de la Gobernación de Nariño, Alex Javier González, reconoció que “el desplazamiento y confinamiento que se ha vivido en los municipios de Samaniego y Santacruz por una disputa territorial de los grupos armados, hoy también tiene al resguardo indígena de El Sande confinado”, por lo que planteó la necesidad de que las instituciones del Estado hagan presencia efectiva con asistencia humanitaria en la región, “y empiecen a resolver los problemas estructurales que tanto piden las comunidades para alcanzar la tan anhelada paz.



El lunes 15 de enero del año en curso se cumplió una sesión extraordinaria del Subcomité de Asistencia y Atención, en la que se confirmó que son más de 1.800 familias las que se encuentran en condición de desplazamiento y confinamiento en los dos municipios.



El mismo subcomité mostró el interés de atender en un corto plazo las necesidades de los pobladores en temas alimentarios, psicológicos y atención en salud.



