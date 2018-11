Así fue el discurso de Nairo Quintana a 100 jóvenes y niños en Boyacá 

Este viernes en Paipa, Boyacá, Nairo Quintana -junto con los líderes juveniles de la Unicef- realizaron un conversatorio en el que trataron temas referentes al deporte como base para la construcción de la paz en los departamentos de Antioquia, Sucre, Cundinamarca, Boyacá, Arauca y Nariño.

Alrededor de 100 niños de diferentes lugares del país asistieron al evento en el que se compartieron testimonios de vida acerca de la realidad que vive la niñez en el país. Algunas de las problemáticas que presentan son el desplazamiento forzado, las drogas y el embarazo en la adolescencia.



“Por medio de las enseñanzas y vivencias de estos jóvenes líderes sociales y como embajador de buena voluntad de la Unicef quiero motivar a los niños a que sigan sus sueños y aprovechen su tiempo libre en la educación y el deporte”, expresó Nairo Quintana.

El ciclista hizo énfasis en la importancia del deporte para el desarrollo de los niños. Foto: Óscar Duarte Becerra

Uno de los principales objetivos que se tiene durante el proyecto es poder crear jóvenes líderes que se empoderen y puedan transformar y replicar estos mensajes de liderazgo apoyándose de una herramienta de construcción social como es su propia historia de vida.



“Desde mi familia he venido trabajando para cambiar la mentalidad de pobreza con la que se están educando los niños y es por eso que para mí es primordial fomentar eso en todos los niños de Colombia para que crean en ellos y vean de todo el talento que tienen”, contó Nairo.



“Cuanto tenía 15 años fuimos víctimas del conflicto armado y tuvimos que salir de nuestro entorno y terminamos en Soacha que es una zona afectada con las drogas y problemas sociales pero gracias a la motivación de querer salir adelante actualmente me encuentro estudiando trabajo social para poder ayudar a mi comunidad”, expresó una de las jóvenes líderes de la Unicef.



Cabe recordar que otro de los puntos que se van a resaltar durante el ‘Gran Fondo Nairo Quintana’ es mostrar la belleza de los paisajes boyacenses y también fomentar el ciclismo como deporte para la fortalecer la paz no solo en Boyacá sino en todos los departamentos de Colombia.



El sábado primero de diciembre el evento contará con la participación de alrededor 2.000 personas entre ellos están Winner Annacona y Egan Bernal. Además, 30 niños huérfanos serán invitados durante la competencia como apoyo el trabajo que viene realizando el ciclista colombiano.



ÓSCAR DUARTE BECERRA

Para EL TIEMPO