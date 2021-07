Pese a la pandemia, en Sucre habría fiesta de corralejas

Desde que se dio la reactivación económica en Sincelejo y otros municipios de Sucre, la desobediencia social ha estado a la orden del día.



Hoy, la región presenta altos niveles de contagio por covid-19 y la ocupación de camas en UCI en porcentajes por encima del 80 por ciento.



El mismo director de promoción y prevención de la Secretaría de Salud Municipal, Dordy Bejarano, hizo el llamado de atención a la comunidad afirmando, que los estaderos y discotecas no respetan el aforo permitido, sin que además cumplan con la bioseguridad.



“Cerramos el mes de junio con 128 personas fallecidas por causa del covid-19 y apenas en el comienzo del mes de julio llegamos a 16 personas que han muerto”, dijo el funcionario.



Tal es la desobediencia social en la región, que el pasado fin de semana se cumplió un concierto con picó (poderosos equipos de amplificación sonora) en un estadero de la ciudad, mientras que los sitios donde vender licor en todos los barrios permanecen llenos, sin ningún protocolo de bioseguridad.



“La Secretaría de Gobierno Municipal va a entrar a tomar cartas en el asunto, ese es un tema que le compete a ellos”, dijo Sandra Toro, gerente de covid en Sucre.



Señala el director de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud, que la ocupación de camas en UCI se encuentra en Sucre en un 75 por ciento, con una positividad del 40,8, una circulación alta del virus.



“Vimos mucho desorden este fin de semana, muy preocupante porque no se está cumpliendo con ninguna medida de protección en los establecimientos”, expresó.



Así mismo señaló, que las personas creen que el virus ya desapareció, pero que por el contrario, es en estos momentos cuando se encuentra en su punto más alto.



Además, en los demás municipios de Sucre organizan cabalgatas y ferias de gallo fino sin control.



¿Corralejas en Sincé?

El alcalde de Sincé (Sucre), Luis Manuel Acosta, en la región Sabana, municipio ganadero por excelencia anunció, que hará las tradicionales fiestas en corralejas, si alguna organización así lo solicita.



Señaló, que el mismo gobierno nacional sacó un decreto de reactivación económica y que con base en ese documento no podría negarse a la realización de estas fiestas que le representan un ingreso económico a muchos de los habitantes del municipio.



Las fiestas en corralejas de Sincé se realizan para el mes de septiembre en honor a la Virgen del Socorro.



“Para el mes de septiembre se espera que más del 70 por ciento de la población se encuentre vacunada contra el covid y se puedan hacer estas fiestas”, dijo.

Con relación al tema las opiniones están divididas. Muchos desean que se reactiven las corralejas y un porcentaje menor, que no se hagan.



Señaló el alcalde, que si le solicitan hacer las fiestas y dice que no, se somete a una tutela amparada en el decreto 777.



Hasta el momento no hay nada definido, pero por las declaraciones que entregó el alcalde, se presume que en septiembre regresarán las tradicionales fiestas en corralejas a Sincé (Sucre).

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

