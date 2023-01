Mientras en las estaciones de servicio de Pasto y el resto de Nariño con grandes avisos advierten a la comunidad que no hay gasolina, el gobernador Jhon Rojas Cabrera, expresó que “nosotros estamos concentrados en el abastecimiento de combustible, gas y oxígeno”.



Pero eso no parece estar ocurriendo en el departamento, así como hay estaciones que no cuentan con el combustible, hay otras que si tienen, pero lo venden a precios que oscilan entre los $ 1.900 y $ 2.200 el galón.



El mandatario de Nariño al referirse al gran malestar que existe en la región por la especulación con el precio de la gasolina, aseguró que “queda ratificado por parte del Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Hidrocarburos que existe la compensación en el flete del transporte”.

​Jhon Rojas Cabrera, gobernador de Nariño. Foto: Twitter @jhonrojasca

Explicó que las tarifas del flete por concepto del transporte del combustible se modificaron ya sea porque las rutas cambiaron o por distancias o por tiempos, “son reconocidas por el Fondo de Compensación de Estabilización de Precios del Combustible y también con recursos del Ministerio del Transporte”.



Y luego volvió a insistir que “el tope máximo para el departamento de Nariño no puede superar los 8.900 pesos”.



En cuanto a los especuladores con el precio dijo que “será la Superintendencia de Industria y Comercio que inicie las investigaciones y las autoridades las sanciones, es por eso que hemos recomendado a alcaldes y alcaldesas aplicar la norma con rigor”.



Su mensaje a los distribuidores del combustible es que ajusten los precios conforme lo establecido por el Ministerio de Minas, porque la especulación está causando mucho malestar entre los nariñenses.



Mientras tanto desde el domingo comenzó la distribución en Nariño de 1.260.000 galones de combustible que habían llegado en un buque al puerto marítimo de Tumaco desde Buenaventura, al tiempo que se anunció que el próximo fin de semana el mismo barco regresará con 1.260.000 galones.



“Sigue la operación de un buque entre Tumaco y Buenaventura, eso es muy importante porque eso ayuda en gran medida al abastecimiento de gasolina a Nariño”, expresó y agregó que dentro de 10 días el departamento podrá superar el déficit que tiene en esta materia.



Comentó Rojas que hasta el momento a Nariño solo ha ingresado el 70 por ciento de la gasolina que necesita, y dijo que al puerto de Tumaco hasta antes de registrarse la emergencia por el deslizamiento de tierra en la vía Panamericana, tan solo le ingresaban 150.000 galones a través de Petrodecol, “pero con una situación bien compleja que debía traerlos en un buque desde Cartagena, luego pasar por el canal de Panamá y finalmente llegar a Tumaco”.



Otra cantidad de combustible llegaba a Tumaco desde Yumbo, por lo que ahora se le deberá garantizar el suministro a través de buques procedentes de Buenaventura.

Dragado del canal de acceso en Tumaco

El gobernador también insistió sobre la necesidad de efectuar lo más pronto posible el dragado del canal de acceso del terminal marítimo de Tumaco, como lo anunciará el presidente Gustavo Petro en su más reciente consejos de ministros en la ciudad de Ipiales.



Igualmente, le solicitó la revisión de los puentes en la carretera que permite el acceso a Tumaco, “ya que son indispensables para el suministro del combustible y mercancías en esta emergencia, de forma permanente le aportarán al desarrollo de nuestro departamento y a la conectividad de Colombia con Sur América”.



Al mandatario nacional le pidió que cumpla con sus anuncios acerca de la aprobación del mecanismo mediante el cual se harán las compras de las cosechas a los campesinos, en el caso de Nariño eso lo están esperando los cultivadores de papa, cebolla, zanahoria, café, hortalizas y los productores de leche y panela que aún no han podido sacar sus productos al interior del país por la falta de apropiadas vías de comunicación.



Esta falta de compromiso del ya generó el rechazo del alcalde del municipio de Colón-Génova, Segundo Teodoro Gil, quien muy airado comentó: “estamos mamados del incumplimiento del Gobierno Nacional y de los desplantes del presidente Gustavo Petro”.

