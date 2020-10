Conozca a la sepulturera guajira galardonada por la ONU

El trabajo de Sonia Bermúdez, la mujer guajira que se encarga de recoger, preparar y sepultar a los muertos sin identificar y los que aquellas familias que no tienen recursos económicos, entre ellos ciudadanos venezolanos, es una de las 75 personalidades a nivel mundial que representan los valores de la Organización de Naciones Unidas.



Las historias de estos personajes serán contadas este sábado 24 de octubre, con motivo de la conmemoración de los 75 años del organismo internacional.



Sonia creció entre los muertos. Su padre era sepulturero. De ahí el gran cariño que profesa por ellos, al punto de tener que enfrentarse con sacerdotes de la iglesia católica, gobernadores y alcaldes para darles cristiana sepultura.

Luego de estudiar tanatología forense y de trabajar durante 37 años en el Instituto de Medicina Legal, logró pensionarse, pero no paró de trabajar. El amor que profesa por sus muertos va más allá, para ella, su misión es brindarle una sepultura digna para que puedan descansar.



Creó la Fundación ‘Gente como uno’, con la que viene realizando esta labor en un cementerio del mismo nombre, que posee unas cinco hectáreas, en las que se encuentran sepultadas más de dos mil personas, varias de ellas producto de la violencia que dejó bonanza marimbera en La Guajira, falsos positivos, habitantes de calle y de bajos recursos económicos.

(También lo invitamos a leer: Tragedia en La Guajira por muerte de un niño tras disputa entre clanes)

La muerte también cuenta, por que todos nos tenemos que morir y eso no tiene ni fecha, ni hora FACEBOOK

TWITTER

Sonia se encarga de recoger en su camioneta a los muertos para llevarlos a su cementerio ubicado a la salida de Riohacha. Su camposanto se encuentra al aire libre.



Ella misma los prepara y construye sus bóvedas. Les lleva flores y les reza. Para ella son sus muertos, porque es quien los cuida y vela por ellos.



El cementerio también alberga unos 280 venezolanos que llegaron a La Guajira en busca de una mejor vida pero fallecieron, en su mayoría por causas naturales.

(Le puede interesar: Identifican a conductor de Porsche que arrolló a ciclista en Santander)



Los primeros cinco que acogió en su cementerio llegaron procedentes de Maicao luego de permanecer unos cinco meses en la morgue, por no tener como sepultarlos.



Con el apoyo de Federico Sersale, quien para ese entonces era coordinador de Acnur en La Guajira, logró gestionar la consecución de materiales para construir unas 15 bóvedas y la adquisición de unos 40 ataúdes.



Con la pandemia del covid-19 han sido sepultados en su cementerio 10 ciudadanos venezolanos.

Las 75 historias, incluida Sonia, se encuentran publicadas en la página 75 Años una versión especial para conmemorar el aniversario de las Naciones Unidas. Foto: Archivo particular

Todo lo que ha logrado ha sido luchado. Al punto de tener que protestar con los mismos muertos y colocarlos en las entradas de gobernación y alcaldías para reclamar llamar atención de las autoridades, y en busca de solidaridad y apoyo humanitario para brindarles el último adiós.

(Además lea: Polémica por la cantidad real de camas UCI disponibles en Medellín)



Sonia lamenta que todos los organismos que están en La Guajira le apunten a la alimentación, a la vivienda, recreación, al bienestar de las familias y no a la muerte.



“La muerte también cuenta, porque todos nos tenemos que morir y eso no tiene ni fecha, ni hora”, dice.



El hecho que su nombre le esté dando la vuelta al mundo, le da mucha alegría y un poco de tristeza de saber que nadie es profeta en su tierra, en donde le ha tocado luchar con las uñas para conseguir todo lo que ha logrado. Sin embargo, pide que le ayuden a alcanzar su sueño a seguir construyendo su cementerio, ya que se encuentra sola trabajando, “ojalá me ayuden al cerramiento del cementerio”.



Las 75 historias se encuentran publicadas en una versión especial del sitio web de la ONU para conmemorar el aniversario.



“Reflexionamos sobre 75 años de la ONU a través de 75 historias personales. Cada historia da vida a los esfuerzos por crear paz y seguridad, o actos de humanidad y solidaridad internacional. 75 testimonios impresionantes que dejan huella”, indica la página.



Adicional al reconocimiento de las Naciones Unidas, la historia de Sonia es una de las 12 priorizadas por Humanity House en Holanda, para una exposición fotográfica y serán presentadas en la televisión Holandesa el próximo viernes 23 de octubre.

Lo invitamos también a leer más noticias en Colombia

- Asesinaron a sobrino del 'Mono Jojoy' en campamento de excombatientes

- La razón que impidió reencuentro esperado por 37 años en Barranquilla

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha