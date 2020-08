Música y tecnología, el secreto de enseñanza a jóvenes emberas

Walter Saen Palacios lleva más de 4 años dando clases a niños y jóvenes de las comunidades embera katío en la vereda Marruecos del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Aunque en esta zona había un alto porcentaje de deserción escolar, Palacios ha logrado despertar el interés de los adolescentes a través de la música y la tecnología.



A través de una banda músico-marcial y con instrumentos construidos con materiales reciclados, el educador, proveniente del Chocó, captó la atención de al menos 70 estudiantes entre los 11 y 22 años, que ahora son más aplicados en sus clases gracias a que las lecciones se basan más en la práctica que en la teoría.



“Aquí en la zona no había nada de bandas marciales. Iniciamos con materiales reciclados como galones de gasolina, pintura, tapas, entre otros, hasta que gestioné con el Ejército unos instrumentos profesionales pero estos instrumentos no son de su cultura (embera), así que con la ayuda de la Alcaldía encontramos instrumentos propios de ellos’’, contó el docente licenciado en biología y química.



Con la llegada de la pandemia y la posterior cuarentena, los jóvenes no volvieron a las clases presenciales, pero Palacios se ingenió la forma de mantener comunicación con sus estudiantes a pesar de las limitaciones en conectividad. “Como no hay Internet, me tocó buscar la forma para que ellos pudieran chatear. Por medio de unas aplicaciones que instalé en las tablets que hay en la vereda, nos hemos podido conectar a través de un simulador de Internet donde pueden enviar mensajes’’, señaló.

Además, también construyeron una batería eléctrica que funciona con agua y sal. “La música ha hecho que los estudiantes se motiven más, que asistieran a las clases para entretenerse. Para ellos, la batería es como magia porque prende bombillos, carga celulares, entre otras. Hemos hechos muchos proyectos prácticos como huertas, fabricaciones de jabones, perfumes y más, y a ellos les gusta mucho la práctica porque así es su cultura’’.



Con uno de sus proyectos, Palacios ocupó el primer lugar en una convocatoria del Ministerio de Cultura que evaluaba el aporte a la cultura, el patrimonio colombiano en la iniciativa.





PEREIRA