Julio César Baraja Garnica, hincha del Atlético Bucaramanga, quien resultó herido con arma blanca durante los enfrentamientos con nativos de Tolú, en el Golfo de Morrosquillo en Sucre, el pasado sábado murió en una clínica de Sincelejo.



De esta forma se elevan a dos los muertos por las disputas que dejan además a 10 personas heridas, nueve de las cuales permanecen recluidas en centros asistenciales de Sucre y el hospital de Lorica (Córdoba) y el hospital de Aguachica (Cesar).

La comunidad no aguantó los abusos de los vándalos, la mayoría bajo los efectos de las drogas y el licor y comenzaron a defenderse

Durante los hechos ocurridos el pasado sábado 11 de febrero en horas de la tarde murió de un disparo con arma de fuego y heridas con arma blanca, Rafael Enrique Baldovino Zúñiga, quien pasaba frente hospital de Tolú después de trabajar llevando puesta una camiseta del Nacional.



Este habría sido el detonante para ser atacado por las llamadas barras bravas del Bucaramanga y causarle la muerte.



Atracos a mano armada

La disputa con nativos de Tolú se presentó después de los atropellos que cometieron más de 200 vándalos del Bucaramanga en toda la zona del Golfo de Morrosquillo, en Coveñas y posteriormente en Tolú.



La comunidad indicó que estos jóvenes pidieron 50 almuerzos en un restaurante y no los pagaron, que atracaron a turistas en el sector de la playa e ingresaron a las viviendas para robar todo a su paso, pero que la muerte de Rafael Bandovino rebosó la copa.



“La comunidad no aguantó los abusos de los vándalos, la mayoría bajo los efectos de las drogas y el licor y comenzaron a defenderse. Varios jóvenes que iban en tres buses fueron heridos de gravedad con machete”, contó Albeiro Julio Sarmiento, habitante de Tolú.

Murió en la Clínica Santa María

Varios de los hinchas del Atlético Bucaramanga fueron llevados hasta Sincelejo y recluidos en la Clínica Santa María informó la Policía Nacional y uno de los más delicados con las heridas era Julio César Baraja Garnica, a quien internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero falleció.



Se informó además que un hincha permanece en la UCI de la Clínica La Concepción de Sincelejo y su estado es de pronóstico reservado. Otros más son atendidos en centros hospitalarios de la ciudad.



Hasta el hospital de Aguachica (Cesar) habría sido llevado otro de los jóvenes heridos y su estado es también delicado.

Interviene el gobernador

El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, rechazó los actos vandálicos en el municipio de Tolú, y manifestó que elevará un oficio al club y a la Alcaldía de Bucaramanga.



“Vinieron a sabotear y a maltratar a nuestra gente. Nuestros jóvenes lo que hicieron fue defenderse del ataque de estos desadaptados, lo que tendrá que ser establecido con claridad a través de un órgano judicial. No podemos permitir que hechos como este se vuelvan a presentar”, sostuvo.



A la vez informó que se adelantará una reunión con la Policía y la Armada para reforzar los dispositivos de seguridad en el Golfo de Morrosquillo para contar más capacidad de reacción ante este tipo de eventos.



Hasta el momento no hay ninguna persona capturada por estos hechos y las investigaciones las asumieron funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional -Sijin-.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo