Raúl Garrido Gallardo, célebre compositor de la música vallenata, falleció el pasado domingo en la capital del Cesar.



El deceso de Garrido, de 79 años de edad, se produjo luego de permanecer varios días hospitalizado, tras presentar complicaciones de salud.

El prolífero exponente del folclor vallenato, nació en San Diego (Cesar), donde vivió la mayor parte de su vida.



Reconocidos investigadores de este género musical, lo definen como un compositor agudo y profundo, carácter que reflejaba en la mayoría de sus canciones.



A lo largo de su carrera compuso emblemáticas composiciones, de las cuales se destacan ‘El Historiador’, grabada por Jorge Oñate.



“Yo voy andando en el camino de la vida, acompañao de penas y dolor. Voy a cantar todo lo que me inspira, de una fuerte caída que me di por amor”, dice un estribillo de esta canción.



En este listado figuran otras letras melodiosas, entre ellas, ‘El Soltero’, ‘Sentencia’, ‘La Revancha’, ‘El Cantor de los Cantores’, ‘Gran aventurero’, ‘Las Vueltas de la vida’, ‘Juramento’, ‘Golondrina’ y muchas más.



Su obra musical fue grabada en diferentes versiones por reconocidos artistas como Alfredo Gutiérrez, Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, Pacho Galán, Aniceto Simancas, entre otros.



Su fallecimiento fue lamentado por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y otros artistas del folclor vallenato.



“Lamentamos su deceso y expresamos nuestra solidaridad a su familia. Fue un compositor del vallenato puro, su obra musical es invaluable, le cantó a las historias que giraban a su alrededor”, resaltó Juan Rincón Vanegas, Jefe de Prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar