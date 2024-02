El analfabeta que triunfó en el mundo con sus pinturas tras inversión de un extranjero

El gran maestro Marcial Alegría, de 87 años, murió en las últimas horas en el corregimiento San Sebastián, Lorica, en el departamento de Córdoba.



Tuvo dificultades en su salud por problemas respiratorios y presentaba enfermedades de base. Esta muerte es lamentable para el mundo del arte, las punturas y el primitivismo.



El gran maestro, conocido a nivel internacional por sus obras, fue quien impulsó el primitivismo en Colombia.

Es el autor máximo del primitivismo en Colombia Foto: Melissa Múnera Zambrano

Me dijo: 'Siga pintando, que va a ser famoso en Colombia y por fuera del país'--Yo soy analfabeta y no se escribir, ni leer, pero Dios me dio un grado de pintor"

Alegría es el pintor primitivista más famoso y representativo del país. Su arte y pinturas se encuentran expuestas en muchos museos del mundo. En Bogotá se pueden apreciar en el Museo Nacional.



A pesar de ser un gran maestro siempre mantuvo su sencillez, y en el corregimiento de San Sebastián, Lorica, tenía su taller para que los turistas vivieran la experiencia de hacer sus pinturas primitivistas.



El maestro le comentó a EL TIEMPO que su historia con el arte comenzó una mañana en la que le dieron ganas de pintar, compró 10 cartulinas y comenzó a dibujar, aclarando que es analfabeta y no sabía escribir, ni leer.



La suerte le llegó a su sencilla y humilde casa cuando un día se encontró a un estadounidense quien estaba buscando figuras precolombinas y apreció las pinturas de Marcial.



"Oh, esto es puntura primitivista, ¿Quién es el maestro? ¿venderá esas punturas?".



La suerte estuvo de su lado, pues al ver esa propuesta de venta, le vendió al extranjero cada pintura a 50 centavos.



"Le envolví las pinturas y me dice: Maestro, no tengo plata colombiana, tengo dólares, me dio 200 dólares, me dice: 'siga pintando, que va a ser famoso en Colombia y por fuera del país'--Yo soy analfabeta y no se escribir, ni leer, pero Dios me dio un grado de pintor", contó en EL TIEMPO.

Ubicado en San Sebastián. Allí se puede hacer un taller de pintura. Foto: Melissa Múnera Zambrano

A pesar de que el maestro Marcial no tuvo estudios ni formación académica logró romper todas las barreras. Tras esa compra al estadounidense que valoró su arte, sus punturas llegaron a Roma, Francia, París, Tailandia, Siria, Inglaterra, Jamaica, Estados Unidos, Palestina y Egipto.



"Así se regó la propaganda de Marcial Alegría. Hoy han venido muchos personajes de todas partes del mundo, hoy en día le agradezco a ese gringo y por obra del Espíritu Santo le metió a la mente este talento que hoy me caracteriza", contó el maestro en vida a este medio en septiembre del 2023.

Murió a sus 87 años. Foto: Rodolfo Montes Valdez (REMO)

El arte del primitivismo viene de Rusia, según Luis Carlos Negret, exsecretario de cultura de Lorica. "En puntura tiene que ver con un arte inocente, no planificado, no trazado, el maestro es perfecto reflejo del primitivismo, la pintura es plena, no hay matices, a veces se puede utilizar matices, lo que quiere es plasmar lo que ocurre. Al principio, era un arte criticado, se decía que era brusco. El primitivismo se pintan mucho las costumbres, la fiestas de toros, bandas folclóricas, etc", dijo el ex funcionario.

Su hijo Mauricio ahora impulsa sus pinturas. Foto: Melissa Múnera Zambrano

Mauricio Alegría, hijo del maestro, en medio de lágrimas, dijo que gracias a su talento dio a conocer al departamento de Córdoba.



"Dio alegría a sus seguidores. Siempre por lo alto. Buena persona, tenía un gran carisma, nunca mostró su tristeza, así estuviera enfermo, eso plasmaba en sus cuadros, quería ver a su pueblo destacándose. Su sueño siempre fue tener la casa artesanal, nunca le cumplieron, el soñaba tener una galería y darle clases a los niños para que aprendieran del primitivismo", dijo Mauricio.



Su último adiós se dará el viernes, 16 de febrero, a las 4:00 p. m. en el corregimiento de San Sebastián. Fueron cinco hijos biológicos, más de 15 nietos y 10 bisnietos los que deja el gran maestro Marcial Alegría.



Melissa Múnera Zambrano

Redacción NACIÓN- EL TIEMPO.

