Jossie González murió en Cartagena. El reconocido diseñador, asesor y preparador de reinas había forjado una carrera que le había permitido estar acompañando a importantes candidatas de certámenes belleza.

Era un apasionado por el diseño de modas. Inició en pequeños desfiles y, poco a poco, su talento lo llevó a grandes escenarios.

En 2015, su carrera ascendió debido al traje que creó para la Noche de Fantasía del Reinado de la Independencia, donde mostró un pegaso blanco. "Fue la primera muestra y ahí la gente empezó a recordar mi nombre", dijo en entrevista para el medio local Canal Cartagena.

Jossie González. Foto: Facebook: Jossie González

El joven afrontó un reto cuando Laura González, conocida como Laura Barjum, le confió el diseño de un vestido para usarlo en Miss Universo 2017. La colombiana quedó como virreina, ente 92 mujeres.

"Lo elaboré durante muchas semanas. Llegué hasta Miss Universo, en Las Vegas, Nevada", mencionó con orgullo.

Según reveló, tenía dos sueños importantes: seguir generando empleo para mujeres con su taller de modas y vestir a una Miss Universo. "Creo que muy pronto lo voy a llegar a hacer".

Amigos lamentan la muerte de Jossie González

González, de 28 años, murió por un tumor cerebral. Estaba en tratamiento con quimioterapias, con la esperanza de que el cáncer desapareciera de su cuerpo.

"Su mamá quería tenerlo cerca y lo cuidaba en casa con ayuda de profesionales particulares. Cuando tenía recaídas lo llevaban al hospital y así fue su proceso durante estos años", dijo un allegado para el medio local El Signo Vital.

Los tumores destruyen las células cerebrales. "Pueden provocar daño a las células produciendo inflamación, ejerciendo presión sobre otras partes del cerebro e incrementando la presión intracraneal", se lee en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, su casa de estudios, lamentó el fallecimiento y le envió un mensaje de condolencias a la familia.

Mensaje de condolencias de la casa de estudios de Jossie González. Foto: Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

Laura Barjum dijo que su corazón estaba roto al conocer el deceso del joven.

"Recuerdo sus ganas inmensas de brillar y lo logró. No solo esa vez conmigo, sino múltiples veces. No me voy a olvidar nunca aquel joven carismático, paciente, dispuesto a escucharme", puntualizó.

Mensaje de Laura Barjum. Foto: Redes sociales

Otros de sus amigos también le han dedicado emotivas palabras en redes, lamentando que el camino para sus sueños se haya finalizado de esta manera: "Quedarás en nuestros corazones".

